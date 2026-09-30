会社の冷蔵庫が小さくて2食分のお弁当が入らない！ 冷凍おにぎり、スープジャー、非常食…悩む相談者にアイデア続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。9月25日（金）の放送では、「仕事後のジムや英語の勉強のために夕食に時間をかけられず、会社で簡単な夕食を済ませている」という会社員の女性からの相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞私は一人暮らしの会社員です。毎日仕事を終えるのが19時半以降なのですが、仕事の後はジムに通いたいし、英語の勉強もしたいし……となると、どうしても夕食に時間をかけることができません。このため、最近は会社で夕食を食べて帰るのですが、会社の冷蔵庫が小さいので、お昼と夕食の2食分のお弁当を冷蔵庫に入れることができないことや、外食するとカロリーも気になるので、主にコーンフレークやオートミールにお茶漬けをかけたものばかり食べていてワンパターンになっています。こういう時に何か良い夕食の案はありますでしょうか。（東京都 会社員 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉美紀は「何人で冷蔵庫を使用されているか分からないのでなんとも言えないのですが、すごく小さいんですね！ 会社に『冷蔵庫をもっと大型にしてください！』って直訴はできないんでしょうか（笑）」とお茶目な提案を交えつつ、現在の食事メニューについても言及し、自身の経験を交えた省スペースな持ち運び術を明かしました。「私が割と自然にやっていたことなのですが、周りからギョッとされた話があります」と前置きし、幼少期のアメリカ生活での思い出を振り返りました。「アメリカでは、子どもたちのランチってジッパー付きのプラスチックバッグ（ジップロックなど）にサンドイッチや野菜スティックをポンポン入れて、それをスヌーピーの漫画に出てくるような茶色い紙袋に入れて持ってくるんです。それに慣れているので、私にとっては普通なのですが、何でもおかずをジップロックに入れて持ち運んでいます」職場でお箸を使ってそのまま食べていると周囲から「何食べてるの!?」と驚かれることもあるそうですが、そのメリットを力説します。「何が良いって、一番は場所を取らないこと。カバンの中でも形が柔軟に変形しますし、食べ終わってベトベトになってもそのままゴミ箱に捨てれば大丈夫。容器の場所をキュッとコンパクトにまとめれば、2食分でもお弁当箱1個分くらいのスペースに収まります。この方法で乗り切ってみるのはいかがでしょうか？」とアドバイスを送り、その他のリスナーからアドバイスを募りました。――住吉のアドバイスに加え、番組にはリスナーから実践的でユニークな解決アイデアが多数寄せられました。まずは、設備や100円ショップのグッズを上手に使うことで、温かい出来たての食事を楽しむ方法です。◆卓上家電や便利グッズを活用する工夫1合炊きのコンパクトな炊飯器を持参するか会社に置かせてもらうのはいかがでしょうか。お米さえ持っていけば、出来たてのご飯や蒸し料理が作れます。また、100円ショップには電子レンジでお米が炊ける容器やパスタが作れる便利グッズもありますよ！（千葉県 35歳 女性）――冷蔵庫の隙間や冷凍庫を活用し、手軽に栄養を補給する具体的なテクニックも届きました。◆冷凍おにぎり＋即席味噌汁で「省スペース定食」休日にお肉やしらすなどタンパク質が入ったおにぎりをまとめて作って冷凍しておきます。合わせる汁物として、コストコなどで買える徳用のお味噌汁をロッカーに常備しておくのがおすすめです。お弁当で満杯の冷蔵庫でも、冷凍庫側は意外と空いていることがあります。もし冷凍庫が使えなくても、ラップ包みのおにぎりなら隙間にスッと入りますし、保冷バッグに入れておけば夜には自然解凍されて食べ頃になります。直前にレンジで温めて温かいお味噌汁を添えれば、立派な定食になりますよ！（東京都 43歳 女性）――夕食で冷蔵庫を使うために、あらかじめお昼ご飯のスタイルを変えてしまうという逆転の発想です。◆昼食側を「冷蔵庫不要」にしてスペースを確保お昼ご飯を冷蔵庫不要のメニューにする作戦はどうでしょうか。私はスープジャーにオートミール、インスタントスープ、サラダチキン、生姜などを入れ、お湯を注いで持参しています。作るのもすごく簡単です。お昼に冷蔵庫を使わない分、夕食のお弁当をしっかり冷やしておいて、夜に好きなものを食べましょう！（埼玉県 41歳 女性）――準備や保存の手間を最小限に抑える、長期保存食を活用したアイデアも紹介されました。◆お湯だけで完成する「非常食」の活用賞味期限が近づいた自宅用の非常食を職場に持ち込んで夕食にするのはいかがでしょうか。お湯さえあれば20分ほどで温かいご飯が作れます。有名カレー店の非常食カレーなども販売されています。毎日となると少しコストがかかりますが、カップ麺より健康的でおすすめです。（神奈川県 56歳 男性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM