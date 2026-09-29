三井住友トラストクラブは9月29日、新商品「ダイナースクラブ ゴールド」の発行開始と、ダイナースクラブカードを「ダイナースクラブ プラチナ」に改称することを発表した。

ダイナースクラブ ゴールド

20歳～39歳を対象とした「ダイナースクラブ ゴールド」

ダイナースクラブ ゴールドは、日本のダイナースクラブで初となるゴールドクラスのカード。コンセプトは「特別な未来への扉を開く。」。ステータスカードとしての伝統と格式はそのままに、あえて既存のカード商品とは異なる、若い世代のライフスタイルに合わせたサービスを用意し、身近にダイナースクラブを体験できる「入口」として設計した。

オンライン申し込み限定とし、入会対象年齢を20歳～39歳としていることが特徴。年会費は初年度無料。2年目以降は、前年に100万円以上の利用で翌年度の年会費(11,000円)が無料となる。

カードデザインは、グローブデザインとスターデザインの2種類から選べる。グローブデザインはダイナースクラブの歴史と世界へのつながりをモチーフにした上質なゴールドカラー。スターデザインは若者の輝く未来を象徴する星空をモチーフに特別なホログラムで輝きを表現した。

ポイントは100円の利用につき1ポイント。ゴールド限定の「いつものお店でポイントボーナス for ゴールド」では、スターバックス カードへのオンライン入金・オートチャージ(店舗利用は対象外)、Uber Eats・Uberタクシー、冷凍宅配弁当のnosh、Hulu・U-NEXT、電車・バス乗車、携帯電話料金の支払いなどでポイントが10倍になる。

いつものお店でポイントボーナス for ゴールド

また、グルメ特典として「食べログプレミアム」の月額利用料を全額キャッシュバックする。トラベル特典では、一休プレミアの「プラチナ会員」資格を6ヵ月間体験できるほか、国内主要空港ラウンジを利用できる。家族カードは1枚まで無料。ダイナースクラブ コンパニオンカード「TRUST CLUB プラチナマスターカード」も本会員・家族会員に無料で発行する。

ダイナースクラブカードを「ダイナースクラブ プラチナ」に改称

ゴールドクラスの商品が加わるのを機に、商品ラインナップをより明確にすることを目的として、主軸商品であるダイナースクラブカードをダイナースクラブ プラチナに改称する。

ダイナースクラブ プラチナ

年会費は変更なく、本会員29,700円、家族会員5,500円(いずれも税込)のまま。既存サービスについても、これまで通り引き利用できる。リニューアル後(2027年1月を予定)の新規申込分から、券面に「Platinum」をあしらった新デザインで発行する。

また、同カードの新たなサービスとして、ダイナースクラブ プレミアムカードのメタルカードとは異なるデザインコンセプトのメタルカードを用意する。カードデザインなどの詳細は2027年1月に案内される予定だ。

ダイナースクラブ 商品ラインナップ

ゴールドの発行・プラチナのリニューアルにより、ダイナースクラブの商品ラインナップが整った。ダイナースクラブ ゴールドを入口に、ライフステージの変化とともにより上位のカードへとステップアップできる道筋が明確になる。