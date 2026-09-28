小学館は2026年9月25日、女子小学生を対象に「夏休みに楽しかったイベント」と「暑さ対策」について調査した「JS研究所」のアンケート結果を発表した。調査は2026年8月3日〜8月20日、『ちゃお』読者またはその家族を対象に、雑誌のハガキアンケートで実施した。集計数は1,000人。

夏休みの楽しみ、1位は「お祭り・夏祭り」と「旅行・家族旅行」

「夏休みに楽しみにしている、または楽しかったイベントや予定は?」と聞いたところ、「お祭り・夏祭り」と「旅行・家族旅行」が同率1位となった。

3位は「プール」、4位は「映画」、5位は「花火・花火大会」、6位は「海・海水浴」、7位は「祖父母の家に行く」、8位は「キャンプ」と続いた。9位には「友だちと遊ぶ」と「遊園地」が同率でランクインした。

TOP10以降では、「サマースクール」「自由研究・工作」「工場見学」「天文台」などの学びの体験や、「ライブ」「推しのイベント・ショップに行く」「アニメイベント」といったイベントも挙がった。

このほか、「料理・お菓子作り」「絵を描く」「ゲームをやる」など、気軽に楽しめる趣味や遊びも回答され、夏休みの過ごし方は多岐にわたった。

暑さ対策グッズ1位は「日傘」、2位「水筒」、3位「ミニせんぷうき」

「学校やお出かけへ持っていきたい暑さ対策グッズ」について聞いたところ、1位は「日傘」、2位は「水筒(水・お茶)」、3位は「ミニせんぷうき」となった。「日傘」と「水筒(水・お茶)」は、半数以上が持っていきたいと回答している。

4位は「帽子(学校指定以外の私物)」、5位は「塗る日焼け止め(色なし)」、6位は「ネッククーラー」、7位は「汗拭きシート」だった。

「その他」では、「氷のう」「アイスリング」「アームカバー」「冷感タオル」「保冷剤」「塩飴・塩分タブレット」などの回答も寄せられた。

日差しを避ける物や水分を取る物、風を当てる物、体を冷やす物、汗を拭く物など、さまざまな暑さ対策グッズが挙がった。

学校やお出かけへ持っていきたい暑さ対策グッズ

「ミニせんぷうき」は学校で禁止される暑さ対策グッズ1位

「持っていきたい暑さ対策グッズの中で学校で持ち込みが禁止されているものは?」と聞いたところ、持っていきたい暑さ対策グッズで3位だった「ミニせんぷうき」が1位となった。7割以上が「ミニせんぷうき」は学校への持ち込みを禁止されていると回答した。

2位は「うちわ・せんす」、3位は「制汗スプレー」、4位は「塗る日焼け止め(色つき)」、5位は「日焼け止めスプレー」となった。

外出時に持っていきたい暑さ対策グッズの中には、学校では持ち込みが禁止されているものもあることが分かった。

持っていきたい暑さ対策グッズの中で学校で持ち込みが禁止されているもの

熱中症になった経験、「ある」は22.9%、「わからない」は14.9%

「熱中症になってしまったことはある?」と聞いたところ、「ない」と回答した人が62.2%となった。

一方、「ある」と回答した人は22.9%、「わからない」は14.9%だった。

熱中症になったかどうか「わからない」と回答した人の中には、自分が熱中症だったか判断できない人もいる可能性があるという。