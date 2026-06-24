小学館は2026年6月18日、「好きなキャラクター」「将来なりたい職業」「憧れの人」に関する調査結果を発表した。本調査は『ぷっちぐみ』2026年4・5月号および『ちゃお』2026年4月号の読者とその家族を対象に実施。『ぷっちぐみ』は2026年3月1日～4月20日に888人、『ちゃお』は2026年3月3日〜30日に1,000人から回答を得た。調査方法は雑誌のハガキアンケート。

好きなキャラクター、低学年1位は「ひみつのアイプリ みつき」、高学年1位は「ちいかわ」

「好きなキャラクター」(5つまで選択可)について聞いた。

低学年女子小学生 好きなキャラクターランキング

低学年女子小学生では、1位「ひみつのアイプリ みつき」、2位「シナモロール」、3位「すみっコぐらし」となった。「ひみつのアイプリ」はテレビアニメやゲームとして展開されている作品で、定番キャラクターを抑えて首位となった。

高学年女子小学生 好きなキャラクターランキング

一方、高学年女子小学生では、1位「ちいかわ」、2位「ポチャッコ」、3位「たまごっち」、4位「クロミ」という結果だった。低学年では5位だった「ちいかわ」が高学年でトップとなり、学年を超えて支持を集めていることがうかがえる。

将来なりたい職業、低学年は「アイドル」 高学年は「漫画家」がトップ

次に、「将来なりたい職業」(複数回答可)について尋ねた。

低学年女子小学生 将来なりたい職業

低学年女子小学生では、1位「アイドル」、2位「パティシエ」、3位「漫画家」、4位「YouTuber」となり、表舞台で活躍する職業や好きなことに打ち込める仕事が上位に並んだ。

高学年女子小学生 将来なりたい職業

高学年女子小学生では、「漫画家」が1位となったほか、3位「イラストレーター」、4位「YouTuber」、8位「VTuber」、9位「デザイナー・ファッションデザイナー」などクリエイター系の職種が多くランクインした。一方で、低学年で上位だった「ケーキ屋さん」「パン屋さん」「アイスクリーム屋さん」「お花屋さん」といった店舗販売系の仕事は順位を下げた。成長とともに漫画やアニメ、ファッション、動画配信などへの関心が高まり、「身近なお店屋さん」からエンタメやプロダクトを生み出す「作り手」へと憧れが移っている可能性があるとしている。

憧れの人、高学年ではクリエイターや発信者への憧れが強まる

最後に、「この人みたいになりたいと思う人」について聞いた。

低学年女子小学生 この人みたいになりたいと思う人

低学年女子小学生では、1位「しなこちゃん」、2位「お母さん」、3位「ひみつのアイプリ みつき」、4位「学校の先生」、5位「アイドル」となった。家族や先生といった身近な存在と、SNSやアニメで接する人物が上位に並んだ。

高学年女子小学生 の人みたいになりたいと思う人

高学年女子小学生では、1位「お母さん」、2位「親」、3位「学校の先生」と、身近な大人が上位を占めた。そのほか、4位「インフルエンサー」、6位「まいた菜穂さん」、7位「カラフルピーチ」、10位「しなこちゃん」がランクインした。高学年ではアイドルよりも、インフルエンサーや漫画家、YouTuberなど、自分の好きなことや個性を作品やコンテンツとして発信するクリエイターや発信者への憧れが強まる傾向がみられたという。

また、この傾向は「将来なりたい職業」の結果とも一致しており、高学年になるにつれて「自ら何かを生み出し発信する存在」へと憧れの軸が変化している様子がうかがえる。

ちゃお編集長は、好きなキャラクターについて「アニメ・ゲーム・グッズなど、読者との接点が多様化していることを反映した結果」とコメント。また、年齢が上がるにつれて好きなものや興味の対象が明確になっているとし、「漫画家」が高い人気を集めていることに触れた。

ぷっちぐみ編集長は、3つの設問すべてで「ひみつのアイプリ」の人気が影響した結果になったとコメント。「アイドルになりたい」に加え、「アイプリになりたい」という声も多く寄せられたという。また、SNSの影響を受けつつも、テレビなどで見かけるタレントへの好印象も強いと分析している。