カインズは9月14日から、「"プラリクル"＜掛川モデル＞製品プラスチック資源循環実証事業(DXを活用した効率化・標準化による持続可能な回収モデル構築)」を、カインズ掛川店および大東店にて開始した。期間は12月13日まで。

左から、木野環境 丸谷 一耕氏、カインズ掛川店 店長 中山 卓哉氏、掛川市長 久保田 崇氏、カインズ 大東店 店長 伊藤 太一氏、ヴェオリア・ジェネッツ 堀口 昌澄氏

同社では2050年のカーボンニュートラル実現を目指す掛川市のビジョンに賛同し、2024年から掛川市や事業者とともに、製品プラスチック資源循環の共創事業「プラリクル」に取り組んでいる。

2024年のフェーズ1では、約65トンの製品プラスチックを回収し、市民参加型の店頭回収による資源循環モデルの有効性と実現可能性を検証した。2025年のフェーズ2では、回収対象品目の限定や有人受付を導入し、再資源化に適した品質の確保に取り組むとともに、回収した製品プラスチックの商品化を実現した。

フェーズ3となる2026年は、掛川市のほか、ヴェオリア・ジェネッツ、木野環境、Trash Lensなどと連携して実施。市民がより手軽に製品プラスチック回収へ参加できる仕組みづくりと、持続可能な運営モデルの構築に挑戦する。

持ち込む前に回収対象品であるかを確認できるAIによる事前判定機能や、LINEミニアプリを用いた無人受付の仕組みを導入することで、回収対象品目を2025年度実証時の9品目から約50品目に拡大した。回収日を限定していないため、実施期間中は指定時間内であれば毎日利用可能。物置内に設置したカメラで回収状況を遠隔確認し、店舗や事業者の負担軽減を図る。

回収したプラスチックは再資源化され、新たな商品として再び生活の中で活用される循環モデルの構築を目指す。