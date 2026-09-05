カインズは、2026年秋に群馬県前橋市にて「カインズ まえばし赤城モール店」をオープンする。

カインズ まえばし赤城モール店

同店はグループ各社とともに展開する商業施設「まえばし赤城モール」内に出店する。

出店場所となる前橋市北西部エリアは主要道路の整備が進み、広域からのアクセスに優れている。店舗では売場面積8,717㎡の広さを生かし、オリジナルの日用品やペット用品をはじめ、農業資材やサイクル用品など地域の多様なニーズに応じた商品やサービスを展開する。