カインズは、2026年秋に群馬県前橋市にて「カインズ まえばし赤城モール店」をオープンする。
同店はグループ各社とともに展開する商業施設「まえばし赤城モール」内に出店する。
出店場所となる前橋市北西部エリアは主要道路の整備が進み、広域からのアクセスに優れている。店舗では売場面積8,717㎡の広さを生かし、オリジナルの日用品やペット用品をはじめ、農業資材やサイクル用品など地域の多様なニーズに応じた商品やサービスを展開する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【漫画】「どこで買いました?」配達リュックを欲しがるおじいちゃんに遭遇した日
ファミマで買える「スマホストラップ FAMIMA」(1200円)がかわいいぞ
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1180回 【レベル3】パッと出たらお見事! 4つの熟語をつなぐ共通ワード
首都圏版「住み続けたい街ランキング」都心を抑え初の総合1位になった湘南の観光エリア駅は? - 2位千駄ケ谷、5位参宮橋
よく眠れる人は「何を食べている」? “6つの栄養素”と「朝食」の共通点、約38万件を分析
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。