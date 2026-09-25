「理想的じゃなくても幸せって見つかる」汐れいらが自身の境遇と重ねた最新曲「Clover」制作秘話を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。9月19日（土）の放送は、秋田県秋田市の「エリアなかいち」にぎわい交流館AU 1F 特設会場から公開生放送でお届け！ ゲストには、シンガーソングライター・汐(うしお)れいらさんが登場！ 9月2日にCDリリースされた「Clover」の話などについて伺いました。

汐れいらは、東京都出身のシンガーソングライター。16歳から作詞作曲を始め、2022年に放送された恋愛番組のBGMとして起用された楽曲「センチメンタル・キス」がSNSを中心に話題となり、2023年にメジャーデビュー。その後、アニメ「日々は過ぎれど飯うまし」のエンディングテーマ「味噌汁とバター」や、「薫る花は凛と咲く」のエンディングテーマ「ハレの日に」など、話題の楽曲を次々と発表。また、4ピースバンド・ねぐせ。とのコラボ曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」も大きな注目を集めています。

◆最新曲「Clover」制作秘話

遠山：ランキング番組なんですけど、そこで紹介させていただいて、僕らも汐れいらさんという方を知ることになって。

汐：ありがとうございます！ 来られて良かったです。

潮：私は「味噌汁とバター」が大好きで、日々の幸せをすごく噛みしめられる曲だなと思って、ずっと聴いています。

汐：え!? うれしい！

遠山：そして、新曲となる「Clover」が、9月2日にCDリリースとなっております。こちらは、テレビアニメ「うちの弟どもがすみません」第1クールのエンディング主題歌となっていますが、このアニメが、“家族”をテーマにした作品であることを知ったうえで書かれているわけですよね？

汐：そうですね。

遠山：どういうところから制作を始めたのですか？

汐：そもそも、このお話をいただいたときに「れいらにぴったりだよ」と言われていたんです。それで読んだら、主人公の女の子が、両親の再婚で向こうの連れ子の男の子4人兄弟と一緒に住むことになるというお話で、私も4人兄弟なんですけど片親が違っているんですよ。だから、そこが「あっ……自分だな」とすごく思って、原作に寄り添いながら自分のことのように書けたというか。

恋愛も絡んでくるんですけど家族愛が強い話で、血がつながっている家族がベーシックというか理想かもしれないけれど、そうじゃない家族の形、愛の形とかもあって。「理想的じゃなくても、そこに“幸せ”って見つかるよな」っていうことを自分の家族にもすごく思うんですよ。

四つ葉のクローバーって4枚じゃないですか。だから「三つ葉から自分を増やして、そこでまた幸せを見つけたよ」という意味も込めて、「Clover」という名前にしました。

次回9月26日（土）の放送は、かりゆし58をゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ