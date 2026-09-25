ホシトリンクが運営する「道の駅ほうじょう」(鳥取県北栄町)は9月27日まで、「秋 梨＆ぶどう祭～道の駅ほうじょうから贈るおもて梨2026～」を開催している。

シャインマスカット一房のせちゃいましたパフェ

期間中、館内飲食店舗のレシート合算3,000円ごとに、旬の梨や「さわやか梨のスイートポテト」、カレーパン引換券など各種引換券が当たるハズレなしガチャを実施する。

目を閉じて心の中でカウントし、決められた秒数を当てると北栄町のシャインマスカットがゲットできる「10秒チャレンジ」(1回1,000円)も開催する。

10秒チャレンジ

農産物直売所では、鳥取県産コシヒカリ5kgを2,525円で提供する生活応援企画を実施。梨の食べ比べセット(500円)、シャインマスカットのカップ販売(200円)も実施する。

併設のねばりっこ食堂では、「白いかゲソ天丼小そばセット」「秋ぶどうそば3種(冷)」「秋の味覚7種丼」など、初秋の新メニューを提供する。

砂とりどりスイーツでは、シャインマスカットを一房のせたパフェや、シャインマスカットと組み合わせた梨ソフトシリーズなどを販売する。

シャインと梨ソフト

地元すぎかわさん醤油「さしみ醤油 紫」を使用し、こんがり焦げ目がつくまで焼き上げた「みたらしだんご」「砂かけみたらしだんご」「あんこのせ草だんご」も登場する。

とりどりベーカリーでは、道の駅ほうじょうでカレーパングランプリ金賞を受賞した二種のカレーパン(大山とりのバターチキンカレーパン、かにカレーパン)のセットを販売する。