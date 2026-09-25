COLLECTが運営する食のテーマパーク「道の駅常総」(茨城県常総市)は9月27日まで、「常総秋のスタミナ収穫祭」を開催している。

期間中は、実りの秋を迎えた常総で、新鮮な野菜や果物、新米など、秋ならではの食の魅力を楽しめる企画を多数開催する。

旬の茨城県産メロンをお得に購入できる機会として、時間非公開のメロンゲリラ特売を開催する。常総産新米とオリジナル「天てり卵」(6個入り681円～)を合わせた卵かけご飯も提案し、卵だけでなく道の駅常総限定の「卵かけ醤油」(627円)も販売する。

天てり卵

各店舗では、スタミナ食材を使用した限定グルメを提供する。いなほ食堂は「シャキうま空心菜とローズポークの冷しゃぶ丼」(1,650円)、生ピーマンに海鮮丼をディップして楽しむ「ピーマンが止まらない！ガツン海鮮丼」(1,760円)を用意する。

シャキうま空心菜とローズポークの冷しゃぶ丼

TAMAGOYAカフェレストランは、「ガーリックきのこと秋野菜のオムトマバーグ」(2,310円)、「つくば鶏とガーリックきのこトマトオムライス」(1,980円)を販売する。

ガーリックきのこと秋野菜のオムトマバーグ

ぼくとメロンとベーカリー。は、4種類のメロンパンを詰め合わせた「ぼくのしあわせメロンパンBOX」(1,500円)を販売。ぼくとメロンとソフトクリーム。は、秋メロンをたっぷり使用した「秋の王様メロンソフト」(1,400円)、「ぼくの飲むメロンアイス」(700円)、「ぼくの飲むメロンアイスミックス」(700円)を販売する。

ぼくのしあわせメロンパンBOX

秋の王様メロンソフト

芋とわは「バター醤油けんぴ」(720円)、海鮮市場 とと丸は「いかおくらねばねば丼」(1,221円)、「うな玉丼」(1,599円)、「鹿児島県産 うなぎ蒲焼き」(1,706円)を提供する。