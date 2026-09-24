乃木坂46賀喜遥香「もう…ずっといてほしい！」3期生との距離がより縮まった「真夏の全国ツアー2026」舞台裏を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月17日（木）の放送では、先週に引き続き、8月20～23日に明治神宮野球場でおこなわれた「真夏の全国ツアー2026」東京公演の振り返りをおこないました。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「明治神宮野球場で4日間おこなわれた『真夏の全国ツアー2026』東京公演のライブの様子や楽屋での過ごし方などが『乃木坂配信中』で公開されましたね！ メンバー同士でわちゃわちゃしているところや、リハーサルの様子も観られてうれしかったです。遥香先生は、4日間のライブのなかで思い出に残っていることは何ですか？」（兵庫県）賀喜：そうなんです！ 乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、東京公演の裏側を撮影した動画を公開しているんですけど、4日間あったので、メンバーが日替わりでVlogみたいな感じで撮っていて、私は3日目を担当させていただきました！リハのときから本番前までずっと撮影させていただいたんですけど、私たぶん初めてだったかも。毎年、一ノ瀬美空ちゃんが東京公演の裏側を撮ってくれていたんですけど、今回は真ん中に立ってツアーを引っ張ってくれていたから、やっぱり忙しいんですよ。（ライブ中に）しゃべるところも多かったり、煽りの文言を考えたり、真ん中に立つと自分のやることが極端に増えるので、その負担を分散しようということでやっていました。「アイドルは、ライブの日ってどうやって過ごしているんだろう？」っていうのが分かると思うので、観ていただきたいです！賀喜：ライブで思い出に残っていることか、何だろうな～。いっぱいありすぎて困っちゃう（笑）。ただ、ライブはもちろんなんですけど、メンバーと楽屋にいるときも楽しくて！ 神宮球場に緑色のロッカーがいっぱい並んでいるところがあって、そこがメンバーの楽屋になっているんです。やっぱり、他の会場と違うから緑色のロッカーを見たら「神宮に来たな～！」って思うんですよ。それで、私は今回一番端っこに座っていて、その向かい側が田村真佑で、横が弓木奈於で、さくちゃん（遠藤さくら）も近くにいて、みんなでケータリングを取りに行って食べたり、準備したり、リハーサル中はめちゃくちゃ汗をかくから、みんなで扇風機の近くに行って「暑いね～」って言って涼んだり、そういう何気ない会話が尊かったなぁ。あと、今3期生さんがお2人だけなのもあって、今回のツアーでは3期生さんと4期生で一緒にいることが多かったんですけど、3期生さんが事あるごとに、「もう4期生は3期生だから」って言ってくれるんですよ。私たちが、「じゃあ、あいだを取って3.5期生とか、そういう風になりますか？」みたいなことを言っても、「いや、4期は3期だから同期！」って言ってくれるの！ それが本当にうれしくて。楽屋でもずっとしゃべっているし、終わった後に「お疲れさま！」って言ってみんなでご飯を食べているときも、ずっと3期生さんと一緒にしゃべっていました。先輩が卒業するのは寂しいけど、今年のツアーでも、また1つ距離が縮まっちゃったから“もう……ずっといてほしい！”って思った（笑）。楽屋とかだと、そういうことが一番思い出に残っているかも。何気ない日常って幸せだなと思いました。こういった期別の良さも乃木坂配信中の裏側動画を観たら伝わると思うので、良かったら皆さんぜひ観てみてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info