2018年の『へやキャン△』以来、毎年テーマを変え、実施されてきたグルーヴガレージ企画・主催による『ゆるキャン△』イベントが、今年もお馴染みのボークス秋葉原ホビー天国2、7Fにて、2026年10月2日(金)～25日(日)の期間に開催される。

9回目を迎える今回、気になる描き下ろしイラストは、『ゆるキャン△ SEASON4』のアニメ製作を担当しているフリュー・ピクチャーズによるもので、本イベントの個性であった「ゆるさ」が戻った1枚となっている。シチュエーションは、千明渾身の手作りソーセージの試食会も兼ねたキャンプ風景。さらにソーセージといえばビール！ということで、今回はグビ姉が初登場となり、ゆえにタイトルも「ともキャン△＋1」となっている。

開催期間は2026年10月2日(金)～10月25日(日)。開催場所はボークス秋葉原ホビー天国2、7階となる。今回のイベントで先行販売される商品は以下のとおり。

これらの商品に加え、グルーヴガレージによる『ゆるキャン△ SEASON３』をはじめとするこれまでの「ゆるキャン△」商品も販売されるので、あわせてチェックしておきたい。

イベントおなじみの購入特典は購入金額2,000円(税込)ごとにランダムでもらえる特製カード全15種(※無くなり次第、終了)と、購入金額3,000円(税込)ごとにガラポンチャレンジで当たる日替わり直筆サイン入りTシャツと今回も充実、さらに1日に2種の日もあるのも要注目だ。

(C)あfろ・芳文社／野外活動ベース