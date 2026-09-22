『ペルソナ3 リロード』の世界観をスタイリッシュに再現した「『ペルソナ3 リロード』ピンバッジコレクション」がタカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」から登場します。
ディテールにこだわった造形と手頃なサイズ感で、日常使いのアイテムにさりげなく作品愛をプラスできるアイテム。全8種のラインナップとなっており、コレクション性の高さも魅力です。
『ペルソナ3 リロード』は、2006年に発売された人気RPG『ペルソナ3』を現代向けにフルリメイクした作品。スタイリッシュなビジュアルや重厚なストーリー、個性豊かなキャラクターたちが多くのファンを魅了しています。
発売情報
- タカラトミーアーツ
- 『ペルソナ3 リロード』 ピンバッジコレクション
- 9月（9月14日週）発売
- 全8種
- 300円
※本記事は掲載時点の情報です。
ラインナップ
ラインナップは『ペルソナ3 リロード』のロゴや、主人公たちが通う「月光館学園」の校章、「特別課外活動部（S.E.E.S.）」のロゴ、S.E.E.S.制式召喚器やペルソナ全書など、作品を象徴するモチーフをクールなデザインで再現しており、小さなサイズの中に作品の魅力を凝縮。 バッグや帽子などに付けるだけで、日常のファッションにさりげないアクセントを加えてくれます。お気に入りを狙う楽しみはもちろん、コンプリートを目指したくなるコレクション性の高さも見逃せません。
SNSでの反響
「これは激アツなガチャじゃん！！」
「これは何来ても嬉しいヤツ」
「このガチャは絶対やりたい！」