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OUT
8番 福元 悠真 セカンドフライ 3アウト
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代打：宮内 春輝 に代わって 8番 福元 悠真
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7番 岡林 勇希 ライトフライ 2アウト
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中3-7Ｄ
6番 花田 旭 レフト犠牲フライ 中日得点！ 中 3-7 Ｄ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 成瀬 脩人 に代わって 5番 林 琢真
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OUT
守備交代：サード 代走 林 琢真 に代わって 8番 成瀬 脩人
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 5番 林 琢真
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 デッドボール ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン サードゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
中2-7Ｄ
3番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 2-7 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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投手交代：ピッチャー Ｋ・マラー に代わって 8番 宮内 春輝
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OUT
中2-5Ｄ
1番 度会 隆輝 セカンドフィルダースチョイス ＤｅＮＡ得点！ 中 2-5 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
9番 東 克樹 ピッチャー送りバントフィルダースチョイス ランナー：1、3塁
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OUT
8番 成瀬 脩人 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 細川 成也 ショートゴロ 3アウト
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2番 村松 開人 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 古市 尊 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
中2-4Ｄ
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 2-4 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
3番 佐野 恵太 ショートフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 加藤 匠馬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 Ｋ・マラー ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1、2塁
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6番 花田 旭 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁
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1番 度会 隆輝 見逃し三振 3アウト
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9番 東 克樹 センターフライ 2アウト
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8番 成瀬 脩人 ショートゴロ 1アウト
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4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 村松 開人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
中2-3Ｄ
1番 福永 裕基 レフトホームラン 中日得点！ 中 2-3 Ｄ
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9番 加藤 匠馬 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 Ｋ・マラー ショートゴロ 2アウト
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7番 岡林 勇希 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
中0-3Ｄ
7番 古市 尊 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 0-3 Ｄ 3アウト
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6番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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5番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1塁
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3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト
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中0-2Ｄ
2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 中 0-2 Ｄ
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OUT
サード 石川 昂弥が悪送球 ランナー：1塁
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1番 度会 隆輝 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 レフトフライ 3アウト
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5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1、2、3塁
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3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 村松 開人 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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