エクアドルサッカー連盟（FEF）は現地時間20日、9月と10月に行われる国際親善試合に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

セバスティアン・ベカセッセ前監督の下で挑んだFIFAワールドカップ2026でメキシコ代表に0－2で敗れラウンド32敗退に終わったエクアドル代表。今月13日には、マルセロ・ガジャルド監督の就任を発表し、2030年のW杯本大会での躍進を目指す。

今回の代表活動で、エクアドル代表はアジア遠征を実施する。24日に韓国代表と対戦した後、キリンカップサッカー2026に参加。10月1日には日本代表と戦った後、同5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定となっている。



そして、ガジャルド新監督は26名の招集メンバーを発表。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）を制したDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）らが名を連ねた一方で、プレミアリーグで活躍するMFモイセス・カイセド（チェルシー）とDFピエロ・インカピエ（アーセナル）は負傷の影響により招集外となった。

今回選出されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ゴンサロ・バジェ（LDUキト）

エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）

モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）

▼DF

アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）

フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ／MLS）

ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）

ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンティーノ／ブラジル）

レオナルド・レアルペ（ファマリカン／ポルトガル）

ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）

ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）

▼MF

アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

アンソニー・バレンシア（フラメンゴ／ブラジル）

デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）

ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ／ブラジル）

ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ／イングランド）

ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ／チェコ）

ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）

ケニー・アロヨ（クルゼイロ／ブラジル）

ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）

ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）

▼FW

ジョン・イェボア（ヴェネツィア／イタリア）

ジョルディ・カイセド（ウラカン／アルゼンチン）

フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド／イングランド）

ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）

▼サポートメンバー

DF：デインナー・オルドニェス（インディペンディエンテ・デル・バジェ）

【動画】エクアドル代表が来日メンバーを発表！



