エクアドルサッカー連盟（FEF）は現地時間20日、9月と10月に行われる国際親善試合に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
セバスティアン・ベカセッセ前監督の下で挑んだFIFAワールドカップ2026でメキシコ代表に0－2で敗れラウンド32敗退に終わったエクアドル代表。今月13日には、マルセロ・ガジャルド監督の就任を発表し、2030年のW杯本大会での躍進を目指す。
今回の代表活動で、エクアドル代表はアジア遠征を実施する。24日に韓国代表と対戦した後、キリンカップサッカー2026に参加。10月1日には日本代表と戦った後、同5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定となっている。
そして、ガジャルド新監督は26名の招集メンバーを発表。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）を制したDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）らが名を連ねた一方で、プレミアリーグで活躍するMFモイセス・カイセド（チェルシー）とDFピエロ・インカピエ（アーセナル）は負傷の影響により招集外となった。
今回選出されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）
モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）
▼DF
アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）
フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ／MLS）
ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）
ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンティーノ／ブラジル）
レオナルド・レアルペ（ファマリカン／ポルトガル）
ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
アンソニー・バレンシア（フラメンゴ／ブラジル）
デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ／ブラジル）
ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ／イングランド）
ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ／チェコ）
ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
ケニー・アロヨ（クルゼイロ／ブラジル）
ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）
ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）
▼FW
ジョン・イェボア（ヴェネツィア／イタリア）
ジョルディ・カイセド（ウラカン／アルゼンチン）
フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド／イングランド）
ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
▼サポートメンバー
DF：デインナー・オルドニェス（インディペンディエンテ・デル・バジェ）