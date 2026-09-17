【最新モデルに適合】 デリカD:5のマルチアラウンドモニターを市販カーナビの大画面に映し出す｜データシステム カメラ接続アダプター

■安全装備を“大”活用する

車両の前後左右にカメラを配置し、その映像を合成することで車両周囲の状況を映像で確認できる、いわゆる「マルチアラウンドモニター」機能。特に駐車場からの発進時や、狭い路地を走行するとき、右左折時の巻き込み防止などで安全運転サポート機能として役立つ。

このマルチアラウンドモニター映像の表示場所を変更できるアイテムが、データシステムのカメラ接続アダプターだ。

【画像】デリカD:5ユーザー注目！市販カーナビ画面に車両周囲の映像を映し出すためのカメラ接続アダプター

多人数乗車が可能なミニバンスタイルに、ラフロードもものともしない悪路走破性を兼備する三菱デリカD:5は、アウトドアレジャーを楽しむ人だけでなくさまざまな層から支持される。

同車に対応するカメラ接続アダプターはこれまでもRCA100Mが用意されていたが、今回新たに2026年1月に改良を実施した車両に対応するカメラ接続アダプター RCA124Mが登場。

現行型デリカD:5はマルチアラウンドモニター付きの自動防眩ルームミラーを標準装備し、ここに車両周囲の映像が映し出される。が、「この便利な機能をもっと大きな画面で表示できると安全確認がしやすくなるのに……」、そう考える向きにうってつけのアイテムである。

RCA124Mを接続することでマルチアラウンドモニターのビュー映像をナビのモニター画面で見られるようになるが、デリカD:5はオーディオレス仕様なので、なじみのある市販カーナビブランドの好みの機種を選択できる（※）。

製品には小型スイッチが付属し、カメラ映像の切り替えが可能。後退時に限らずいつでもカーナビ画面でマルチアランドモニタービューの映像が確認できる。

デリカD:5 × 市販カーナビユーザーが安全運転サポート機能を最大限に活用できるアイテムとして、激推しのアイテムだ。

※：ディーラーオプションのカーナビでもマルチアラウンドモニター映像を表示可能

Data System

カメラ接続アダプター

・現行モデル用

品番：RCA124M

適合：2026年1月〜、CV1W型

価格：1万1000円

・改良前モデル用

品番：RCA100M

適合：2019年2月〜2025年12月、CV1W型、マルチアラウンドモニター装着車

価格：8800円

デリカD:5の車両周囲を映像で確認できるマルチアラウンドモニターはルームミラーに表示されるタイプ。現行モデルでは全車に標準装備される。これを市販カーナビの画面に表示できるようにするのがカメラ接続アダプターだ

■現行モデルはRCA124M

現行モデル（26年1月〜）に対応する新発売のRCA124Mのパッケージには本体（制御ユニット）のほか、切り替え用の小型スイッチが付属する

■改良前モデルにはRCA100M

改良前のモデル（19年2月〜25年12月）にはRCA100Mが適合。こちらも本体と小型スイッチをパッケージ。接続方法が異なるので車両の年式を確認のこと

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

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