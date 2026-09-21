アジア大会2026 体操のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知…

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アジア大会2026 体操（男子・女子）のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の体操競技（男子・女子）は、9月21日（月）～9月25日（金）に開催されます。男子は個人総合、団体、ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、女子は個人総合、団体、跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆかが行われます。本記事では男子・女子の体操競技の日程を1記事にまとめ、テレビ放送予定とU-NEXTのネット配信予定も紹介します。
会場：名古屋市総合体育館［レインボーホール］
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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体操（男子・女子）のテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
9月21日（月）
12:30～
TBS系列
体操 男子個人総合決勝
LIVE
9月23日（水）
12:30～
TBS系列
体操 男子団体
LIVE
※上記はテレビの放送枠です。9月21日の公式競技セッションは10:00～12:30、14:30～17:00、9月23日の男子団体決勝は13:00～15:30です。テレビ放送の開始時刻と競技セッションの開始時刻は異なります。放送時間・内容は変更となる場合があります。
体操（男子・女子）のネット配信予定
アジア大会の体操競技はでライブ配信予定です。男子個人総合、女子個人総合、男女団体決勝、男女の種目別決勝の配信が発表されています。
配信日
配信開始
種目・ラウンド
配信サービス
9月21日（月）
10:00～
男子 個人総合 決勝
9月21日（月）
14:30～
男子 個人総合 決勝／男子団体 予選／男子種目別 予選
9月22日（火）
12:00～
女子 個人総合 決勝
9月22日（火）
14:00～
女子 個人総合 決勝
9月22日（火）
17:30～
女子 個人総合 決勝
9月23日（水）
13:00～
男子 団体 決勝
9月23日（水）
19:00～
女子 団体 決勝
9月24日（木）
17:00～
男子種目別 決勝（ゆか・あん馬・つり輪）／女子種目別 決勝（跳馬・段違い平行棒）
9月25日（金）
15:00～
男子種目別 決勝（跳馬・平行棒・鉄棒）／女子種目別 決勝（平均台・ゆか）
9月21日からライブ配信
体操男子・女子をU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会の体操競技をライブ配信。男子・女子の個人総合、団体決勝、種目別決勝などの配信予定をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。
体操（男子・女子）の競技日程
日付
競技時間
区分
種目・ラウンド
9月21日（月）
10:00～12:30
14:30～17:00
男子
男子予選／男子個人総合決勝・表彰式
9月22日（火）
12:00～13:45
14:00～15:45
17:30～19:15
女子
女子予選／女子個人総合決勝・表彰式
9月23日（水）
13:00～15:30
男子
男子団体 決勝・表彰式
9月23日（水）
19:00～21:00
女子
女子団体 決勝・表彰式
9月24日（木）
17:00～20:55
男子・女子
男子種目別 ゆか決勝・表彰式
女子種目別 跳馬決勝・表彰式
男子種目別 あん馬決勝・表彰式
女子種目別 段違い平行棒決勝・表彰式
男子種目別 つり輪決勝・表彰式
9月25日（金）
15:00～18:55
男子・女子
男子種目別 跳馬決勝・表彰式
女子種目別 平均台決勝・表彰式
男子種目別 平行棒決勝・表彰式
女子種目別 ゆか決勝・表彰式
男子種目別 鉄棒決勝・表彰式
※本記事では「体操」のうち体操競技（男子・女子）を掲載しています。トランポリン、新体操は別日程です。競技日程のセッション時間は大会公式資料を優先しています。
日程・放送予定について
体操競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。男子・女子の個人総合、団体、種目別決勝などの詳細は、確認済みの競技日程情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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