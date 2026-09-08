ソニー・ミュージックエンタテインメントは、フーモアと共に制作した新作webtoon『極致の付与術師 女神と契約して最弱からの成り上がり』を2026年9月5日(土)より電子コミックサービス「LINEマンガ」、「Reader Store」ほかにて配信を開始した。

本作は、誰よりも弱い付与術師だった少年が、能力を進化させ、味方だけでなく自らをも超強化しながら、最強へと成り上がっていく超ド級バトルアクション作品となっている。

■『極致の付与術師 女神と契約して最弱からの成り上がり』

原作：中崎龍人

線画：81無理無理芸人

制作：フーモア

製作：Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

出版社：ソニー・ミュージックエンタテインメント

＜あらすじ＞

ダンジョンに挑む攻略者・佐野翔は、誰よりも弱い付与術師だった。付与術による強化値は雀の涙ほどしかなく、仲間からはお荷物扱い。

ある日、ダンジョン最奥のボーナスステージで囮にされた翔は、巨大なオーガに追い詰められ瀕死となる。

「死にたくない……力が欲しい！」

絶望の中で願った瞬間、邪神を打ち倒した女神の一体・ヘカテーが現れ、翔の能力は『極致の付与術』へ進化を遂げた！

「全ての魔物を殲滅してやる！」仲間を強く、己はさらに強く──！

最弱の付与術師が成り上がる超ド級バトルアクション！

(C)2026 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.