絵本ナビと講談社こども事業部が主催する新しいスタイルの絵本コンテスト「第2回『読者と選ぶ あたらしい絵本大賞』」の最終選考作品が決定。選考会を経て、最終選考作品に残ったのは45作品となっている。

■最終選考作品＜絵本部門＞

・『僕はキクラゲ』後藤グミと辻一郎

・『再見、再見。』オウ カ

・『おくばでかみかみ』ヒラノカナ

・『ベロチットベロイッパイ』ひびのひろし

・『てん』ワク

・『かげさんぽ』imomi

・『うんちひんし』たかぎあきら

・『あっ』マスダケイコ

・『ぐーすかぴー』かないわよう

・『バナナだけどバナナじゃない』かはら いと

・『まよなかのおだいどころ』はまだ みわ

・『りすばんします』nats:u:mi

・『ハタラキロボとボク』ふじきゅたか

・『そろった！』田中サツキ

・『ニンジャさんどこにかくれるの？』わっと

・『ちていじん モーグ』日々野 礼治

・『れっしゃにのって』ノブカネユミ

・『かなとあそぼ』ふじもとたかあき

・『ラディアントハーツ』ぽらりすそら

・『きりんのなかのちいさなきりん』オカダン・グラフィック

■最終選考作品＜動画部門＞

・『おばけがみえるメガネ』トリシェ

・『なにをふくらませたのもみあげさん』いのなか けろ

・『ORANGE&BLUE』古川晴香

・『おはぎばあちゃん』gocco

・『ほしのたね』モーフ（樋口康弘）

・『stien(シュタイン）』SUBARU

・『想いの跡形』三井天翔

・『あんぐるじゃんぐる』アスマタネ

・『コンコン、パカッ！』KODA

・『Balloon』青木珠々子

・『がたがたぴしぴし』amamori

・『いろんなくるま』もりいずみ

■最終選考作品＜イラスト部門＞

・ふくやま かず

・モコモコアカリ

・asara

・いとまみき

・ともゑ

・もりの まーとる

・たかしまよーこ

■最終選考作品＜手遊び歌部門＞

・『へんしん ぽん！』へんしんりるぽん

・『へんしんチュウ まねっこねずみの手遊び歌』親子のための音楽劇団 メープルシロップ

・『グーだとおもうでしょ？』『ヘンテコてびょうし』ささがわいさむ

・『パン パン パン』ブラッシュ☆ギャルズ

・『おなかぺこぺこ』Adi Nada

最終選考作品の内容は、10月7日に開始する全部門公開審査(オンライン投票)にてチェックできる。

＜今後のスケジュール＞

2026年10月7日(水)～2026年11月8日(日) …… 全部門公開審査

2026年11月 …… 特別審査員・あたらしい絵本大賞事務局による選考

2026年12月 …… 大賞など、各賞発表予定

※日程は一部変更になる可能性がある。