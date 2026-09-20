阪神、ＤｅＮＡに大勝　才木好投で7回無失点

先発投手：阪神は才木浩人が7回0失点の好投（6安打6奪三振）、ＤｅＮＡの竹田祐は2回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：阪神が3点を追加 5回裏：阪神が1点を追加 7回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の森下翔太が1本塁打の活躍、阪神の元山飛優が3打点の活躍、阪神の近本光司が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31