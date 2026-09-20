アジア大会2026 男子野球日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競…

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アジア大会2026 男子野球のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の男子野球は、9月21日（月・祝）～9月27日（日）に開催されます。日本はオープニングラウンドのグループAで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦。9月21日に中国、22日にパレスチナ、23日にフィリピンとの3試合を戦います。グループ上位の場合は9月25日・26日のスーパーラウンドに進み、9月27日に3位決定戦と決勝が行われます。U-NEXTでは日本のオープニングラウンド3試合をはじめ、スーパーラウンド、3位決定戦、決勝の配信予定が発表されています。
会場：岡崎中央総合公園野球場／豊橋市民球場
※3位決定戦は岡崎中央総合公園野球場、決勝は豊橋市民球場で行われる予定です。
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男子野球のテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
―
―
現時点で男子野球を特定したテレビ放送予定は確認できていません
―
※TBS系列ではアジア大会の放送枠が予定されていますが、現時点で男子野球を明記したテレビ放送予定は確認できていません。放送時間・内容は変更・追加される場合があります。
男子野球のネット配信予定
では、男子野球のライブ配信を予定しています。日本代表のオープニングラウンド3試合に加え、スーパーラウンド、3位決定戦、決勝の配信枠が発表されています。
配信日
配信開始
対戦・ラウンド
配信サービス
9月21日（月・祝）
18:30～
オープニングラウンド グループA 第1戦
日本 vs 中国
CH5
9月22日（火・休）
18:30～
オープニングラウンド グループA 第2戦
日本 vs パレスチナ
CH2
9月23日（水・祝）
12:00～
オープニングラウンド グループA 第3戦
日本 vs フィリピン
CH6
9月25日（金）
18:30～
スーパーラウンド
CH6
9月26日（土）
18:30～
スーパーラウンド
CH6
9月27日（日）
12:00～
3位決定戦（予定）
CH7
9月27日（日）
18:30～
決勝
CH7
9月21日からライブ配信
男子野球をU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会の男子野球をライブ配信。日本のオープニングラウンド3試合に加え、スーパーラウンド、3位決定戦、決勝の配信枠も発表されています。
※リンク先で最新の配信対象試合・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。U-NEXTの配信スケジュールと大会公式の日程では、ホーム／ビジターの表記順が異なる場合があります。
男子野球の競技日程
日付
競技時間
ラウンド
対戦カード・内容
会場
9月21日（月・祝）
18:30～21:30
オープニングラウンド
グループA
日本 vs 中国
豊橋市民球場
9月22日（火・休）
18:30～21:30
オープニングラウンド
グループA
パレスチナ vs 日本
岡崎中央総合公園野球場
9月23日（水・祝）
12:00～15:00
オープニングラウンド
グループA
フィリピン vs 日本
豊橋市民球場
9月25日（金）
12:00～15:00
プレイスメントラウンド
日本がグループA 3位または4位の場合に出場
A3 vs B3：岡崎中央総合公園野球場
A4 vs B4：豊橋市民球場
順位により決定
18:30～21:30
スーパーラウンド
日本がグループA 1位または2位の場合に出場
A1 vs B1：豊橋市民球場
A2 vs B2：岡崎中央総合公園野球場
順位により決定
9月26日（土）
12:00～15:00
プレイスメントラウンド
日本がグループA 3位または4位の場合に出場
B4 vs A3：豊橋市民球場
A4 vs B3：岡崎中央総合公園野球場
順位により決定
18:30～21:30
スーパーラウンド
日本がグループA 1位または2位の場合に出場
A2 vs B1：豊橋市民球場
B2 vs A1：岡崎中央総合公園野球場
順位により決定
9月27日（日）
12:00～15:00
3位決定戦
S4 vs S3
日本進出時
岡崎中央総合公園野球場
9月27日（日）
18:30～22:30
決勝・表彰式
S2 vs S1
日本進出時
豊橋市民球場
※日本はオープニングラウンドのグループAで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦します。9月25日以降の日本の試合時間・会場・対戦相手はオープニングラウンドの順位によって決定します。グループAの1位または2位はスーパーラウンド、3位または4位はプレイスメントラウンドへ進みます。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、愛知・名古屋2026大会公式資料および大会公式の最新対戦カードをもとにしています。野球のオープニングラウンドは9月21日から23日まで行われ、9月25日・26日にスーパーラウンド／プレイスメントラウンド、9月27日に3位決定戦・決勝が予定されています。
大会公式から2026年9月11日に野球の一部対戦カードについてホームチームとビジターチームの入れ替えが発表されています。本ページの競技日程は変更後の大会公式表記を反映しています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても今後変更される場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料参照
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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