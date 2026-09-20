阪神、DeNAを4点リードで後半戦へ
阪神がDeNA戦、6回終了時点で4-0とリード。3回裏に元山飛優の2点適時打などで3点を先制、5回裏にも前川右京の適時打で1点を追加した。佐藤輝明は2得点を記録。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)元山 飛優 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人
ＤｅＮＡ: 1(右)度会 隆輝 2(二)牧 秀悟 3(左)佐野 恵太 4(一)筒香 嘉智 5(三)宮﨑 敏郎 6(中)蝦名 達夫 7(遊)林 琢真 8(捕)戸柱 恭孝 9(投)竹田 祐
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31