阪神、元山の活躍で3点リード

3回裏、阪神が元山の2打点などで一挙3点を奪い、DeNAを突き放した。DeNAは序盤を終えて無得点。阪神が3対0でリードを広げ、中盤へ向かう。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)元山 8(捕)坂本 9(投)才木

ＤｅＮＡ: 1(右)度会 2(二)牧 3(左)佐野 4(一)筒香 5(三)宮﨑 6(中)蝦名 7(遊)林 8(捕)戸柱 9(投)竹田

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