阪神、元山の活躍で3点リード

3回裏、阪神が元山の2打点などで一挙3点を奪い、DeNAを突き放した。DeNAは序盤を終えて無得点。阪神が3対0でリードを広げ、中盤へ向かう。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)元山 8(捕)坂本 9(投)才木

ＤｅＮＡ: 1(右)度会 2(二)牧 3(左)佐野 4(一)筒香 5(三)宮﨑 6(中)蝦名 7(遊)林 8(捕)戸柱 9(投)竹田

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31