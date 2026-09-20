ヤクルト、巨人に1点リードで後半戦へ

ヤクルトは4回にオスナのソロホームランで先制。6回にはサンタナのタイムリーで追加点を奪うも、巨人もダルベックのタイムリーで1点を返し、1点差で6回を終えた。緊迫した投手戦が続く。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ