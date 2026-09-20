-
【広 5-8 中】
-
試合終了
-
OUT
9番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
8番 野間 峻祥 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
代打：勝田 成 に代わって 8番 野間 峻祥
-
OUT
7番 秋山 翔吾 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
代打：赤木 晴哉 に代わって 7番 秋山 翔吾
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 9番 松山 晋也
-
OUT
2番 村松 開人 レフトフライ 3アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大瀬良 大地 に代わって 7番 赤木 晴哉
-
OUT
広5-8中
1番 福永 裕基 レフトツーベースヒット 中日得点！ 広 5-8 中 ランナー：2、3塁
-
OUT
9番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 阿部 寿樹
-
OUT
8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
大瀬良 大地 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
7番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 花田 旭 見逃し三振 2アウト
-
OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 7番 大瀬良 大地
-
OUT
6番 末包 昇大 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 森 博人 に代わって 9番 吉田 聖弥
-
OUT
4番 Ｍ・サノー サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
3番 細川 成也 セカンドライナー 1アウト
-
OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 7番 Ｆ・ターノック
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 大盛 穂 に代わって 9番 持丸 泰輝
-
OUT
3番 中村 奨成 空振り三振 3アウト
-
OUT
森 博人 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大野 雄大 に代わって 9番 森 博人
-
OUT
1番 佐藤 啓介 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
広5-6中
9番 Ｅ・モンテロ 左中間ホームラン 広島得点！ 広 5-6 中
-
OUT
代打：杉田 健 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
-
OUT
8番 勝田 成 レフトフライ 1アウト
-
OUT
ファースト Ｍ・サノーが後逸 ランナー：1塁
-
OUT
7番 大盛 穂 ファーストエラー ランナー：1塁
-
OUT
代打：石原 貴規 に代わって 7番 大盛 穂
-
OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 3アウト
-
OUT
9番 大野 雄大 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 石伊 雄太 センターフライ 2アウト
-
OUT
7番 岡林 勇希 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 杉田 健
-
OUT
6番 末包 昇大 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
広3-6中
5番 佐々木 泰 左中間ホームラン 広島得点！ 広 3-6 中
-
OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 花田 旭 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
5番 石川 昂弥 レフトフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
広2-6中
3番 細川 成也 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-6 中
-
OUT
2番 村松 開人 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 名原 典彦 に代わって 9番 鈴木 健矢
-
OUT
2番 菊池 涼介 サードフライ 3アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
9番 名原 典彦 ライトフライ 1アウト
-
OUT
代打：森 翔平 に代わって 9番 名原 典彦
-
OUT
1番 福永 裕基 見逃し三振 3アウト
-
OUT
9番 大野 雄大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 石伊 雄太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
7番 岡林 勇希 センターフライ 1アウト
-
OUT
広2-5中
6番 花田 旭 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-5 中
-
OUT
8番 勝田 成 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 キャッチャーファウルフライ 2アウト
-
OUT
6番 末包 昇大 ライトフライ 1アウト
-
OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 Ｍ・サノー ショートゴロ 2アウト
-
OUT
広2-4中
3番 細川 成也 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-4 中
-
OUT
2番 村松 開人 ファーストヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 大野 雄大 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
広2-1中
3番 中村 奨成 ショートゴロ 広島得点！ 広 2-1 中 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 菊池 涼介 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
1番 佐藤 啓介 セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 森 翔平 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
8番 石伊 雄太 センターフライ 3アウト
-
OUT
7番 岡林 勇希 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
6番 花田 旭 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
広1-1中
5番 石川 昂弥 左中間ホームラン 中日得点！ 広 1-1 中
-
OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 2アウト
-
OUT
広1-0中
6番 末包 昇大 右中間ホームラン 広島得点！ 広 1-0 中
-
OUT
5番 佐々木 泰 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｍ・サノー ショートフライ 3アウト
-
OUT
3番 細川 成也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.