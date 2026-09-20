2026.09.20 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 1 1 0 0 1 2 0 0 5 6 0
中日 0 1 3 1 1 0 0 2 X 8 11 1
  • 【広 5-8 中】
  • 試合終了
  • OUT

    9番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 野間 峻祥 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：勝田 成 に代わって 8番 野間 峻祥

  • OUT

    7番 秋山 翔吾 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    代打：赤木 晴哉 に代わって 7番 秋山 翔吾

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 9番 松山 晋也

  • OUT

    2番 村松 開人 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大瀬良 大地 に代わって 7番 赤木 晴哉

  • OUT

    広5-8中

    1番 福永 裕基 レフトツーベースヒット 中日得点！ 広 5-8 中 ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 阿部 寿樹

  • OUT

    8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    大瀬良 大地 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 花田 旭 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 7番 大瀬良 大地

  • OUT

    6番 末包 昇大 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森 博人 に代わって 9番 吉田 聖弥

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 7番 Ｆ・ターノック

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 大盛 穂 に代わって 9番 持丸 泰輝

  • OUT

    3番 中村 奨成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    森 博人 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大野 雄大 に代わって 9番 森 博人

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    広5-6中

    9番 Ｅ・モンテロ 左中間ホームラン 広島得点！ 広 5-6 中

  • OUT

    代打：杉田 健 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ

  • OUT

    8番 勝田 成 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    ファースト Ｍ・サノーが後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 大盛 穂 ファーストエラー ランナー：1塁

  • OUT

    代打：石原 貴規 に代わって 7番 大盛 穂

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 3アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 杉田 健

  • OUT

    6番 末包 昇大 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    広3-6中

    5番 佐々木 泰 左中間ホームラン 広島得点！ 広 3-6 中

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    広2-6中

    3番 細川 成也 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-6 中

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 名原 典彦 に代わって 9番 鈴木 健矢

  • OUT

    2番 菊池 涼介 サードフライ 3アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 名原 典彦 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    代打：森 翔平 に代わって 9番 名原 典彦

  • OUT

    1番 福永 裕基 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 センターフライ 1アウト

  • OUT

    広2-5中

    6番 花田 旭 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-5 中

  • OUT

    8番 勝田 成 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 石原 貴規 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    6番 末包 昇大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    広2-4中

    3番 細川 成也 左中間ホームラン 中日得点！ 広 2-4 中

  • OUT

    2番 村松 開人 ファーストヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 大野 雄大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    広2-1中

    3番 中村 奨成 ショートゴロ 広島得点！ 広 2-1 中 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 森 翔平 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    広1-1中

    5番 石川 昂弥 左中間ホームラン 中日得点！ 広 1-1 中

  • OUT

    8番 勝田 成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 石原 貴規 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広1-0中

    6番 末包 昇大 右中間ホームラン 広島得点！ 広 1-0 中

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.