オリックス、日本ハムに4点リードで後半戦へ

オリックスが初回に3点、2回に2点を追加しリードを広げる。日本ハムも2回、3回に1点ずつ返すが、5回にオリックスが再び3点を奪い8-2。6回裏に日本ハムが2点差を縮めたが、8-4でオリックスが優位に進めている。宗と清宮のホームランが試合を盛り上げる。

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