高速の渋滞中やスーパーでレジに並んでいるとき、「隣のレーンに行っておけばよかった」と感じたことはないだろうか? 「隣のほうが早く進む」と......。

しかし、これは多くの場合、心理学的な錯覚なのだという。

今回は、『図解 身近にあふれる「心理学」が3時間でわかる本』(明日香出版社)から、渋滞中の心理について紹介する。

渋滞で隣のレーンが早く進むように感じるのはなぜ?

車を運転する人ならわかると思いますが、渋滞した高速道路では、なぜか隣の車線のほうが早く進んでいるように感じるものです。いったいこれはなぜなのでしょうか?

前方は見ているのに、後方はあまり見ていないから

道路が渋滞して、前に進まずにイライラしていると、自分の車がいるレーンより隣のレーンの車のほうが早く進んでいくように感じるものです。そこで車線変更してみると、今度は先ほどまで自分がいたレーンの車のほうが早く進んでいく……。こんな経験がある人は多いと思います。

でもこれは、ただの錯覚です。道路はどちらも混んでいるので、片方だけが進むのが遅いということはありません。差があっても、ほんのわずかです。

カナダのトロント大学のドナルド・レデルマイヤーは、自動車教習所にあるようなコンピュータ・シミュレーションを使って、道路を混雑させて運転させる実験をしました。すると、道路1キロあたりに50台の車が集まると、同じ速度でも隣のレーンのほうが先に進むように感じることがわかりました。平均速度が遅くなってくると、70%の人が「隣のほうが進むのが早い」と感じるようになり、65%は「車線変更する」を選ぶというのです。

隣のレーンばかり進んでいるように感じる理由は、車を運転する人は前方はしっかり見ていますが、後方をあまり見ないから。追い抜いた車はすぐに視界から消えるので、自分が先へ進んだと感じません。

一方、視界に入りやすい隣のレーンの車をずっと見つめていると、その車がわずかに進んだとき、「ほら、やっぱり隣のレーンのほうが早い」と感じやすくなるのです。

進んだといっても、せいぜい20メートルくらいなのですが、この錯覚によって、ずいぶん早く進んだように感じるのです。