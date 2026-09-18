BE:FIRST、「WATCH ME feat. BIA」MV公開　SOTA×ReiNaが振付、USデビュー作のリード曲

BE:FIRSTが、USデビュー作となるGlobal EP『WATCH ME』より、リード曲「WATCH ME feat. BIA」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲の振付は、「Mainstream」「Masterplan」でもタッグを組んだSOTAとReiNaが担当。SOTAのアイデアを原案に制作されたMVでは、メンバーそれぞれのユーモアやグルーヴを生かした、フリースタイルな空気感のあるパフォーマンスが展開されている。

BE:FIRST / WATCH ME feat. BIA -Music Video-

タイトルの「WATCH ME」が示すのは、「俺たちを見ろ」というストレートな意思表示。USデビュー作を携えて新たなステージへ進むBE:FIRSTが、ストリートを舞台に、これまで培ってきた実力と”Be Myself”のスタンスを体現する。肩の力を抜いた遊び心と、緻密なパフォーマンスが交差する映像に仕上がっている。

「WATCH ME feat. BIA」をプロデュースしたのは、Ariana Grande作品などで知られる米プロデューサー／ソングライターのTommy Brown（TBHits）。さらに、Nicki Minajを迎えた「WHOLE LOTTA MONEY」のヒットでも知られる米ラッパーのBIAが参加している。

「Watch me watch me go to work」というフックを軸に、周囲の評価や雑音に左右されず、仲間とともに世界へ進んでいく姿勢を描いた同曲。バスケットボールをモチーフにした遊び心あるリリックと、BIAの軽快かつ存在感のあるラップが重なり、Global EP『WATCH ME』の中核を担う一曲となっている。

9月18日に配信開始となった『WATCH ME』は全5曲入り。先行配信された「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」をはじめ、「CAGLIOSTRO」「PAPER SCARS」「DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob」を収録する。「CAGLIOSTRO」と「PAPER SCARS」ではMANATOが楽曲制作に参加している。

また、「CAGLIOSTRO」の振付はBTSやNCT 127などを手がけてきたWren Crisologo、「DEAD EYES EVERYWHERE」はJustin BieberやChris Brownらのパフォーマンスに携わってきたMelvin Timtim（Legacy Entertainment Group）が担当。楽曲制作だけでなく、パフォーマンス面でも海外クリエイターとの協働を広げている。

BE:FIRSTは今後、『WATCH ME』を携えて「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”」を開催。9月25日のバンコクを皮切りに、台北、マニラを巡り、10月22日・23日にはニューヨークで公演を行う。さらに、デビュー5周年を迎える11月3日には4thアルバム『BE:4U』のリリースも控えている。

なお、BE:FIRSTは9月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.36」の表紙にも登場。「Watch Them Now／自分たちのまま、世界へ」を掲げたカバーストーリーでは、6人の独占撮り下ろしとロングインタビューを掲載している。

【リリース情報】

Global EP『WATCH ME』配信中

Streaming & Download：https://lnk.to/watchme_befirst

Special site : https://befirst.tokyo/global2026/watchme

発売記念イベント：https://befirst.tokyo/music/watchme-event/

「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」配信中

Streaming & Download：https://lnk.to/bruce_wayne

Music Video：https://youtu.be/gXNbJEYuoSw

World Hip Hop Dance Champ 2026 HT Show (FIXver.)：https://youtu.be/rXB_AC4KwWo?si=46UsWw519891rXca

4th Album『BE:4U』2026年11月3日(火)発売

特設サイト：https://befirst-sp.com/BE4U/

ご予約はこちら：https://befirst.lnk.to/BE4U

CD収録内容（全品番共通）

・BE:FIRST ALL DAY

・Rondo

・街灯 ＜ファミリーマートクリスマスタイアップソング＞

・Missing

・Why, Why

・Its not a bad life ＜映画『RYUJI 竜二』主題歌＞

・H.A.R.E. (SOTA・MANATO・JUNON・LEO) ＜サントリー生ビール タイアップソング＞

・Mainstream ｰ2026 ver.ｰ

その他、ユニット曲を含む全13曲収録

【ワールドショーケース情報】

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日(金)

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日(日)

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日(土)

【ニューヨーク】

2026年10月22日(木) Racket NYC

2026年10月23日(金) Gramercy Theatre