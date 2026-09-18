インドネシアのガールズグループno na、デビューアルバムを88risingよりリリース

インドネシア発のグローバル・ポップ・ガールズグループno na（ノナ）が、デビューフルアルバム『island girl』を88risingよりリリースした。
同作は、恋の駆け引き、女性らしさ、友情をいずれもアンセムとして歌い上げ、大人になる過程で獲得していく自信と大胆さを描いた全15曲を収録。故郷のトロピカルな温かさと、80年代R&B、レゲトン、ニュージャックスウィング、シンセファンクといったグローバルなサウンドを織り交ぜた「アイランド・ポップ（Island Pop）」という独自のジャンルで貫かれている。
「work」のチェンチェン（ceng-ceng／シンバル状の打楽器）が放つメタリックな響き、「rollerblade」のガムラン、「honk!」のミニバスのクラクションによるスタッカート、「speaker freaker」で描かれる壮大な世界観に至るまで、no naの作品にはインドネシア文化が一貫して流れている。
＜リリース情報＞
no na
デビューアルバム『island girl』
配信中
https://no-na.lnk.to/islandgirl
レーベル：88rising Music
=収録曲=
1. star
2. seafood diet
3. smooth
4. island girl
5. rollerblade
6. rollerblade part two
7. work
8. honk!
9. dizzy
10. chaser
11. party in the +62
12. speaker freaker
13. nick of time
14. durian
15. better on the island