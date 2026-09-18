インドネシアのガールズグループno na、デビューアルバムを88risingよりリリース

インドネシア発のグローバル・ポップ・ガールズグループno na（ノナ）が、デビューフルアルバム『island girl』を88risingよりリリースした。

同作は、恋の駆け引き、女性らしさ、友情をいずれもアンセムとして歌い上げ、大人になる過程で獲得していく自信と大胆さを描いた全15曲を収録。故郷のトロピカルな温かさと、80年代R&B、レゲトン、ニュージャックスウィング、シンセファンクといったグローバルなサウンドを織り交ぜた「アイランド・ポップ（Island Pop）」という独自のジャンルで貫かれている。

「work」のチェンチェン（ceng-ceng／シンバル状の打楽器）が放つメタリックな響き、「rollerblade」のガムラン、「honk!」のミニバスのクラクションによるスタッカート、「speaker freaker」で描かれる壮大な世界観に至るまで、no naの作品にはインドネシア文化が一貫して流れている。

＜リリース情報＞

no na

デビューアルバム『island girl』

配信中

https://no-na.lnk.to/islandgirl

レーベル：88rising Music

=収録曲=

1. star

2. seafood diet

3. smooth

4. island girl

5. rollerblade

6. rollerblade part two

7. work

8. honk!

9. dizzy

10. chaser

11. party in the +62

12. speaker freaker

13. nick of time

14. durian

15. better on the island