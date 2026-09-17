日本ハム、西武に4-2で勝利

先発投手：日本ハムは達　孝太が7回2失点の好投（2安打7奪三振）、西武の菅井　信也は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：日本ハムが2点を追加 4回表：西武が2点を追加 5回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの野村　佑希が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの進藤　勇也が1本塁打の活躍、西武のＴ・ネビンが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33