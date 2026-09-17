ＤｅＮＡ、２本塁打で２点リード

ＤｅＮＡは３回表、牧のソロホームランで先制。４回表には筒香もソロホームランを放ち、リードを広げた。ヤクルトはＤｅＮＡの堅い守備と投手陣を前に、まだ得点を奪えていない。６回終了時点でＤｅＮＡが２対０とリードしている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田　幸宏 2(遊)長岡　秀樹 3(右)増田　珠 4(左)Ｄ・サンタナ 5(一)Ｊ・オスナ 6(捕)古賀　優大 7(三)田中　陽翔 8(二)内山　壮真 9(投)奥川　恭伸

ＤｅＮＡ: 1(右)度会　隆輝 2(二)牧　秀悟 3(左)佐野　恵太 4(一)筒香　嘉智 5(三)宮﨑　敏郎 6(中)蝦名　達夫 7(遊)林　琢真 8(捕)戸柱　恭孝 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33