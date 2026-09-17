ＤｅＮＡ、２本塁打で２点リード
ＤｅＮＡは３回表、牧のソロホームランで先制。４回表には筒香もソロホームランを放ち、リードを広げた。ヤクルトはＤｅＮＡの堅い守備と投手陣を前に、まだ得点を奪えていない。６回終了時点でＤｅＮＡが２対０とリードしている。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(遊)長岡 秀樹 3(右)増田 珠 4(左)Ｄ・サンタナ 5(一)Ｊ・オスナ 6(捕)古賀 優大 7(三)田中 陽翔 8(二)内山 壮真 9(投)奥川 恭伸
ＤｅＮＡ: 1(右)度会 隆輝 2(二)牧 秀悟 3(左)佐野 恵太 4(一)筒香 嘉智 5(三)宮﨑 敏郎 6(中)蝦名 達夫 7(遊)林 琢真 8(捕)戸柱 恭孝 9(投)石田 裕太郎
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33