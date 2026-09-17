ソフトバンク、オリックスに3点リード

2回裏にオリックスが紅林のホームランで先制したが、6回表にソフトバンクが牧原、柳町らの活躍で一挙4点を奪い逆転。6回終了時点でソフトバンクが4-1とリードを広げた。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(三)宗　佑磨 3(右)来田　涼斗 4(二)太田　椋 5(遊)紅林　弘太郎 6(指)杉本　裕太郎 7(一)内藤　鵬 8(中)渡部　遼人 9(捕)堀　柊那 10(投)曽谷　龍平

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(左)近藤　健介 3(指)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(遊)川瀬　晃 7(中)牧原　大成 8(捕)海野　隆司 9(二)庄子　雄大 10(投)松本　晴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33