ソフトバンク、オリックスに3点リード

2回裏にオリックスが紅林のホームランで先制したが、6回表にソフトバンクが牧原、柳町らの活躍で一挙4点を奪い逆転。6回終了時点でソフトバンクが4-1とリードを広げた。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(三)宗 佑磨 3(右)来田 涼斗 4(二)太田 椋 5(遊)紅林 弘太郎 6(指)杉本 裕太郎 7(一)内藤 鵬 8(中)渡部 遼人 9(捕)堀 柊那 10(投)曽谷 龍平

ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(遊)川瀬 晃 7(中)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)松本 晴

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