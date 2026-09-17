ソフトバンク、オリックスに3点リード
2回裏にオリックスが紅林のホームランで先制したが、6回表にソフトバンクが牧原、柳町らの活躍で一挙4点を奪い逆転。6回終了時点でソフトバンクが4-1とリードを広げた。
【スタメン】
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(三)宗 佑磨 3(右)来田 涼斗 4(二)太田 椋 5(遊)紅林 弘太郎 6(指)杉本 裕太郎 7(一)内藤 鵬 8(中)渡部 遼人 9(捕)堀 柊那 10(投)曽谷 龍平
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(遊)川瀬 晃 7(中)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)松本 晴
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33