楽天が4点差でロッテに勝利
先発投手：楽天は古謝樹が8回2/3回1失点の好投（8安打9奪三振）、ロッテの石垣元気は1回0失点 得点経過： 1回裏：ロッテが1点を追加 3回表：楽天が2点を追加 4回表：楽天が1点を追加 注目選手：ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍、楽天の宗山塁が1本塁打、3安打、2得点の活躍、楽天の黒川史陽が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33