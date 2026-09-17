インテルは17日、イングランド代表DFジョン・ストーンズが左太ももの筋肉を損傷したことを発表した。

昨シーズン限りでマンチェスター・シティを退団し、今夏セリエA王者インテルに加入したストーンズ。ここまで出場した公式戦3試合はすべて途中出場だったが、14日に行われたセリエA第4節ウディネーゼ戦で新天地での初のスタメン出場を果たした。

3バックの中央でプレーを続けていたものの、3－2のリードで迎えた61分にストーンズは負傷。ウディネーゼのカウンターを対応した際に左太ももの裏を手で押さえており、62分に交代を余儀なくされていた。

クラブは17日に検査の結果、「太ももの屈筋に筋肉の損傷を認めた」と報告。また、「今後数日間で再度ケガの状態を見極める」としているものの、イタリアメディア『スカイスポーツ』は約1カ月の戦線離脱になると報道。同『トゥット・メルカートウェブ』も約3週間から4週間の欠場が見込まれると伝えている。

なお、インテルではトルコ代表MFハカン・チャルハノールも内転筋を痛め欠場中。現地時間19日には開幕からの全勝対決となるローマ戦を控えているが、この一戦では、チャルハノールとストーンズの欠場が予想されている。



【動画】インテルが打ち合い制し4連勝！



