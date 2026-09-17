なでしこが決勝T進出を決めた[写真]=Getty Images

　第20回アジア競技大会のグループE第2節が17日に行われ、日本女子代表（なでしこジャパン）はベトナム女子代表と対戦した。

　今月から日本で開催される第20回アジア競技大会。過去2大会を制しているなでしこジャパンは、大会3連覇を目指して今大会に臨んでいる。タイ女子代表との初戦では、中嶋淑乃と宝田沙織のハットトリックなどで、8－0と大勝。今節はベトナム女子代表との対戦となり、スタメン6名を変更した。

　日本は立ち上がりから敵陣でのプレーを続けると、12分に神谷千菜のミドルシュートが突き刺さり、先制に成功する。さらに19分には、CKのサインプレーから塩越柚歩がグラウンダーのシュートを繰り出すと、相手DFの間をすり抜けネットを揺らした。

　その後、日本はボール保持しながらも攻めあぐねる時間が続くが、43分に右サイドから水野蕗奈がクロスを挙げると、ベトナムDFが処理を誤り、オウンゴール。日本は前半終了間際にも浜田芽来がヘディングシュートを沈め、4点差に突き放し、ハーフタイムを迎える。

　後半に入ると、52分に神谷がこの試合2点目をマーク。日本はエリア内に侵入し、6点目を狙い続けるが、最後のところで精彩を欠き、5－0のままで時間が経過。それでも78分、右CKから西尾葉音が高い打点のヘディングシュートを沈め、追加点を記録する。

　迎えた81分、成宮唯がセカンドボールを回収し、反転からミドルシュート。キャプテンの得点で7点差に突き放すと、後半アディショナルタイムに祐村ひかるも得点を挙げ、このまま試合終了。勝利したなでしこはグループEの2位以上が決まり、決勝トーナメント進出が決定。グループE第3節は21日に行われ、なでしこジャパンは首位突破を懸けてチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。

【スコア】
なでしこジャパン　8－0　ベトナム女子代表

【得点者】
1－0　12分　神谷千菜（なでしこ）
2－0　19分　塩越柚歩（なでしこ）　
3－0　43分　オウンゴール（なでしこ）
4－0　45＋2分　浜田芽来（なでしこ）
5－0　52分　神谷千菜（なでしこ）
6－0　78分　西尾葉音（なでしこ）
7－0　81分　成宮唯（なでしこ）
8－0　90＋2分　祐村ひかる（なでしこ）