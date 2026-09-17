第20回アジア競技大会のグループE第2節が17日に行われ、日本女子代表（なでしこジャパン）はベトナム女子代表と対戦した。

今月から日本で開催される第20回アジア競技大会。過去2大会を制しているなでしこジャパンは、大会3連覇を目指して今大会に臨んでいる。タイ女子代表との初戦では、中嶋淑乃と宝田沙織のハットトリックなどで、8－0と大勝。今節はベトナム女子代表との対戦となり、スタメン6名を変更した。

日本は立ち上がりから敵陣でのプレーを続けると、12分に神谷千菜のミドルシュートが突き刺さり、先制に成功する。さらに19分には、CKのサインプレーから塩越柚歩がグラウンダーのシュートを繰り出すと、相手DFの間をすり抜けネットを揺らした。

その後、日本はボール保持しながらも攻めあぐねる時間が続くが、43分に右サイドから水野蕗奈がクロスを挙げると、ベトナムDFが処理を誤り、オウンゴール。日本は前半終了間際にも浜田芽来がヘディングシュートを沈め、4点差に突き放し、ハーフタイムを迎える。

後半に入ると、52分に神谷がこの試合2点目をマーク。日本はエリア内に侵入し、6点目を狙い続けるが、最後のところで精彩を欠き、5－0のままで時間が経過。それでも78分、右CKから西尾葉音が高い打点のヘディングシュートを沈め、追加点を記録する。

迎えた81分、成宮唯がセカンドボールを回収し、反転からミドルシュート。キャプテンの得点で7点差に突き放すと、後半アディショナルタイムに祐村ひかるも得点を挙げ、このまま試合終了。勝利したなでしこはグループEの2位以上が決まり、決勝トーナメント進出が決定。グループE第3節は21日に行われ、なでしこジャパンは首位突破を懸けてチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。

【スコア】

なでしこジャパン 8－0 ベトナム女子代表

【得点者】

1－0 12分 神谷千菜（なでしこ）

2－0 19分 塩越柚歩（なでしこ）

3－0 43分 オウンゴール（なでしこ）

4－0 45＋2分 浜田芽来（なでしこ）

5－0 52分 神谷千菜（なでしこ）

6－0 78分 西尾葉音（なでしこ）

7－0 81分 成宮唯（なでしこ）

8－0 90＋2分 祐村ひかる（なでしこ）