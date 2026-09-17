東京ヴェルディは17日、バーミンガム（イングランド2部）からMF藤本寛也が期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2027年6月30日までとなる。

技巧派レフティーが6年ぶりに帰ってくる。1999年7月1日生まれの藤本は現在27歳。東京ヴェルディのユース出身で、トップチーム昇格後には10代ながら主力として攻撃を牽引した。2020年夏に海外初挑戦としてジル・ヴィセンテに加入すると、ポルトガル最高峰のリーグで通算156試合に出場し12得点20アシストを記録。2021－22シーズンからは背番号『10』を着けてプレーした。

バーミンガムには昨夏に加入。2025－26シーズンは公式戦10試合出場に、今シーズンはここまで61分間のプレーにとどまっていた。

藤本は、東京ヴェルディに復帰するのに際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「このたび、東京ヴェルディに加入することになりました藤本寛也です。再び東京ヴェルディの一員としてプレーできることをとても嬉しく思います。チームの力になれるよう頑張ります。また皆さんと一緒に戦えることを楽しみにしています。よろしくお願いします！」

東京ヴェルディは開幕7試合未勝利の4分3敗で19位に低迷。森田晃樹ら主力選手をケガで欠く厳しい状況のなか、降格圏脱出の“切り札”として、生え抜きのレフティーの復帰に漕ぎ着けた。