日本ハム、西武を2点リード
3回裏に野村、進藤のホームランで2点を先制した日本ハム。4回表に西武のT・ネビンに同点ホームランを浴びるも、5回、6回にそれぞれ1点ずつ追加し、4-2とリードを広げた。投打の噛み合った日本ハムが優位に進めている。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33