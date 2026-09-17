楽天、ロッテを2-1でリード
楽天が3回表に2点を奪い、1点差でロッテを逆転。ロッテは1回裏に先制したが、序盤を終えて楽天がリードを奪った。
【スタメン】
ロッテ: 1(指)山口 2(中)藤原 3(左)西川 4(捕)佐藤 5(一)ソト 6(三)寺地 7(右)山本 8(遊)山﨑 9(二)小川 10(投)石垣元
楽天: 1(左)中島 2(遊)宗山 3(指)マッカスカー 4(一)YG安田 5(中)辰己 6(右)小郷 7(二)繁永 8(捕)堀内 9(三)黒川 10(投)古謝
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33