楽天、ロッテを2-1でリード

楽天が3回表に2点を奪い、1点差でロッテを逆転。ロッテは1回裏に先制したが、序盤を終えて楽天がリードを奪った。

【スタメン】

ロッテ: 1(指)山口 2(中)藤原 3(左)西川 4(捕)佐藤 5(一)ソト 6(三)寺地 7(右)山本 8(遊)山﨑 9(二)小川 10(投)石垣元

楽天: 1(左)中島 2(遊)宗山 3(指)マッカスカー 4(一)YG安田 5(中)辰己 6(右)小郷 7(二)繁永 8(捕)堀内 9(三)黒川 10(投)古謝

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33