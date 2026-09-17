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【広 2-7 阪】
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試合終了
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OUT
8番 秋山 翔吾 サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：勝田 成 に代わって 8番 秋山 翔吾
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OUT
7番 持丸 泰輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 工藤 泰成
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OUT
2番 中野 拓夢 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 立石 正広 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：石井 大智 に代わって 9番 立石 正広
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OUT
8番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 菊池 涼介 に代わって 8番 勝田 成
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OUT
守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 2番 西川 篤夢
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 塹江 敦哉
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 中村 奨成 セカンドライナー 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 野間 峻祥 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：杉田 健 に代わって 9番 野間 峻祥
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OUT
守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 6番 髙寺 望夢
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 9番 石井 大智
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OUT
7番 木浪 聖也 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 赤木 晴哉 に代わって 9番 杉田 健
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 持丸 泰輝 に代わって 7番 持丸 泰輝
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OUT
8番 勝田 成 ショートライナー 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：石原 貴規 に代わって 7番 持丸 泰輝
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OUT
6番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 遥人 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 1アウト
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OUT
広2-7阪
1番 大盛 穂 センターホームラン 広島得点！ 広 2-7 阪
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 3アウト
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OUT
赤木 晴哉 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
9番 髙橋 遥人 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 伏見 寅威 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 木浪 聖也 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 赤木 晴哉
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：床田 寛樹 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 前川 右京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
広1-7阪
5番 大山 悠輔 センターホームラン 阪神得点！ 広 1-7 阪
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
広1-6阪
3番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ 広 1-6 阪
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OUT
2番 中野 拓夢 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐藤 啓介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト
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OUT
広1-4阪
4番 坂倉 将吾 セカンドヒット 広島得点！ 広 1-4 阪 ランナー：1塁
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OUT
髙橋 遥人 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
3番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 髙橋 遥人 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 敬遠 ランナー：1、3塁
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OUT
7番 木浪 聖也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
6番 前川 右京 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 床田 寛樹 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 勝田 成 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト
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OUT
広0-4阪
3番 森下 翔太 レフトヒット 阪神得点！ 広 0-4 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 髙橋 遥人 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 佐藤 啓介 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 木浪 聖也 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
広0-3阪
5番 大山 悠輔 レフトツーベースヒット 阪神得点！ 広 0-3 阪 ランナー：2塁
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OUT
広0-1阪
4番 佐藤 輝明 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 広 0-1 阪 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
サード 坂倉 将吾が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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