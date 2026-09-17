2026.09.17 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 1
阪神 3 1 0 3 0 0 0 0 X 7 11 0
  • 【広 2-7 阪】
  • 試合終了

  • OUT

    8番 秋山 翔吾 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：勝田 成 に代わって 8番 秋山 翔吾

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 工藤 泰成

  • OUT

    2番 中野 拓夢 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 立石 正広 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：石井 大智 に代わって 9番 立石 正広

  • OUT

    8番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 菊池 涼介 に代わって 8番 勝田 成

  • OUT

    守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 2番 西川 篤夢

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 塹江 敦哉

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 野間 峻祥 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：杉田 健 に代わって 9番 野間 峻祥

  • OUT

    守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 6番 髙寺 望夢

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 9番 石井 大智

  • OUT

    7番 木浪 聖也 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 赤木 晴哉 に代わって 9番 杉田 健

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 持丸 泰輝 に代わって 7番 持丸 泰輝

  • OUT

    8番 勝田 成 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：石原 貴規 に代わって 7番 持丸 泰輝

  • OUT

    6番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 髙橋 遥人 に代わって 9番 Ｒ・ドリス

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    広2-7阪

    1番 大盛 穂 センターホームラン 広島得点！ 広 2-7 阪

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    赤木 晴哉 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    9番 髙橋 遥人 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 伏見 寅威 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 木浪 聖也 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 赤木 晴哉

  • OUT

    9番 Ｅ・モンテロ 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    代打：床田 寛樹 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ

  • OUT

    8番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 石原 貴規 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    広1-7阪

    5番 大山 悠輔 センターホームラン 阪神得点！ 広 1-7 阪

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広1-6阪

    3番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ 広 1-6 阪

  • OUT

    2番 中野 拓夢 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐藤 啓介 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広1-4阪

    4番 坂倉 将吾 セカンドヒット 広島得点！ 広 1-4 阪 ランナー：1塁

  • OUT

    髙橋 遥人 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 髙橋 遥人 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 伏見 寅威 敬遠 ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 木浪 聖也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 床田 寛樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 勝田 成 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    広0-4阪

    3番 森下 翔太 レフトヒット 阪神得点！ 広 0-4 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 髙橋 遥人 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 伏見 寅威 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 佐藤 啓介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 木浪 聖也 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    広0-3阪

    5番 大山 悠輔 レフトツーベースヒット 阪神得点！ 広 0-3 阪 ランナー：2塁

  • OUT

    広0-1阪

    4番 佐藤 輝明 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 広 0-1 阪 ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    サード 坂倉 将吾が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト

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