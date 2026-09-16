鹿島アントラーズは16日、水戸ホーリーホックからDF大森渚生が完全移籍で加入することを発表した。なお、背番号は「19」に決まった。

現在27歳の大森は、東京ヴェルディユース、日本大学を経て、2022年に栃木SCに加入後、2025年から水戸でプレー。2026／27明治安田J1リーグではここまで7試合に出場していた。

移籍が決定した大森は鹿島のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「水戸ホーリーホックより加入することになりました、大森渚生です。鹿島アントラーズという偉大なクラブでプレーできることをうれしく思います。どのチームよりも勝利に貪欲で勝負にこだわる、タイトルを獲ることが使命のクラブだと思っています。大きな野心と覚悟を持ってきました。クラブの目標達成のために全力を尽くし、一日でも早く皆様の心をつかめるよう努めます。共に闘えることを楽しみにしています！」

また、所属していた水戸のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「この度、鹿島アントラーズへの移籍を決めました。まず初めに、シーズン中の移籍でチームに多大な迷惑がかかる中、最終的にはこの決断を受け入れ背中を押していただいた森FD、樹森監督、強化部の柏葉さん、そして小島社長には心から感謝しています」

「2024シーズンにJ3降格を経験した僕に、もう一度J2で力を示そうと手を差し伸べてくれたのが水戸ホーリーホックでした。そして2025シーズン、クラブ記録更新の8連勝から始まりJ2優勝、J1昇格。自分たちの力でクラブの新たな歴史を作ったシーズンで、自分自身もチームに貢献できたことはこの上ない誇りになりました」

「森FDの下でJ2を制したチームから樹森監督に変わり、更に積み上げをしてチームと個人が共に成長し、J1の舞台で苦しみながらも着実に力をつけてきたここまでの過程は本当に充実していたし、水戸ホーリーホックの未来が楽しみに感じる瞬間も多々ありました」

「そんな中で、今回新たな挑戦をすることを決断しました。鹿島アントラーズからオファーをいただき、サッカー選手としてここで挑戦することを選ばない選択肢はないと正直に思いました」

「水戸を愛する皆さんには受け入れ難い移籍であることは当然理解できます。でも誰になんと言われようとこの一年半、良いときも悪いときも水戸の勝利のために全てを捧げてきたと胸を張って言えます。ここで得たものはキャリアにおいて、ひいては今後の人生において糧となるかけがえのない時間でした」

「皆さんに憎まれるくらい良い選手になって、鹿島アントラーズを勝たせる選手になってまた会いたいと思います。対戦する際はありったけのブーイングをください。全部受け止めて力に変えます。水戸に来て本当によかった。最高の一年半をありがとうございました！」