カカクコムが運営する「食べログ」は11月10日、「食べログ 焼き鳥 百名店 2026」を発表した。今回はEAST・WESTの2エリアで各100店を選出。初選出はEASTが12店、WESTが13店となった。

「食べログ 焼き鳥 百名店 2026」の料理集合ビジュアル

熟成させた比内地鶏や、軽井沢で味わう炭火焼き鳥

EASTの初選出店の一つ「焼鳥 感呼鶏」(神奈川県横浜市)では、店内で乾燥・熟成させて旨味を引き出した「秋田比内地鶏」のコースを提供。ソムリエが選んだワインとともに楽しめる。

軽井沢の自然に佇む「鳥嵩」(長野県北佐久郡)は、部位に合わせた温度と火入れで仕上げる炭火焼き鳥が特徴。締めには「焼きおにぎり出汁茶漬け」などが味わえる。

また、「黎明」(東京都中央区)は、「食べログ 焼き鳥 百名店」に6年連続で選出された「BLESS」(東京都江東区)の大将が新たに手掛ける店だ。

EASTの初選出12店を一覧で紹介

EAST全体では東京都から67店が選ばれ、同エリアの約7割を占めた。初選出12店の店名とエリアは以下の通り。

店名 エリア 焼鳥 そると 北海道 赤坂 ひめの 東京都 特選髙坂鶏 克つ鳥 東京都 鳥かぜ 東京都 鳥佳 東京都 ひき田 東京都 焼鳥空 東京都 焼鳥 にしき 東京都 黎明 東京都 焼鳥 感呼鶏 神奈川県 焼鳥うかじ 神奈川県 鳥嵩 長野県

チタン串で火入れする焼き鳥や、紀州備長炭のコースも

WESTでは、「焼鳥 燦然」(大阪府大阪市)が初選出。京丹波産の「高坂鶏」を、特別設計の焼台と熱伝導を計算したチタン串による独自の火入れで提供する。

「とりの小路 やま岸」(京都府京都市)は、京都の「富小路やま岸」が手掛ける店。長期育成された「黒さつま鶏 黒王」を紀州備長炭で焼き上げるコースが味わえる。

沖縄県那覇市の「焼鳥 一葉」は国際通り近くに店を構える。部位に合わせて丁寧に仕込んだ「高坂鶏」の串コースを楽しめるという。

WESTの初選出13店を一覧で紹介

WEST全体で選出店が最も多かったのは大阪府。福岡県、兵庫県が続いた。初選出13店は、京都府から沖縄県までの9府県にわたる。

店名 エリア とりの小路 やま岸 京都府 象 SUGATA 大阪府 焼鳥 燦然 大阪府 焼鳥すづ恵 大阪府 焼鳥谷口 天神橋 大阪府 焼鳥 光 大阪府 焼鳥 さえき 島根県 鳥や み津ちゃん 広島県 焼鳥 山中 広島県 鳥ゆう 福岡県 焼鳥 鳥ふみ 佐賀県 地鶏と野菜巻き とりくら 天文館店 鹿児島県 焼鳥 一葉 沖縄県

選出概要

「食べログ 百名店」は、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。「焼き鳥 百名店」の発表は今回で8回目となる。

項目 内容 名称 食べログ 焼き鳥 百名店 2026 発表日 2026年11月10日 選出基準日 2026年9月10日 選出条件・方法 選出基準日時点で第一ジャンルが「焼き鳥」の店舗から、各エリアの総合点上位100店を選出 選出店舗数 EAST・WEST各100店、計200店 初選出店舗数 EAST12店、WEST13店、計25店 初選出の扱い 移転・リニューアルの場合も初選出とする。他ジャンルを含め、初めて百名店に選出された店を初選出としている EAST対象エリア 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 WEST対象エリア 富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

まとめ

初選出25店には、鶏の品種や熟成、串や焼台を使った火入れなど、それぞれに特徴のある店が並んだ。近隣の店探しはもちろん、旅先で焼き鳥を味わう際の候補として、エリア別の一覧を参考にしてみてはいかがだろうか。