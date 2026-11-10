【11月10日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年11月の新商品5品まとめ(11月10日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年11月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「海老と根菜かき揚げの天丼」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 476kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番人気の天ぷらが勢ぞろいした「海老と根菜かき揚げの天丼」が登場です。サクッとした海老天に、ごぼうの風味が香るかき揚げ、ホクホクのかぼちゃ天、シャキシャキのれんこん天といった4種類の天ぷらを贅沢に盛り付けた一品。鰹と昆布の旨みがしっかりと効いた特製の甘辛醤油だれが魅力です。

「もちもち水餃子の中華スープ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 135kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※近畿・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちした食感の水餃子と、野菜の自然な甘みがたっぷり溶け込んだ「もちもち水餃子の中華スープ」が登場。鶏ガラの旨みを感じる優しい味わいのスープで、肌寒い日に心も体もホッと温めてくれるこちら。カロリー控えめでヘルシーながらも、しっかりとした食べ応えを感じられる一品になります。

「スプーンで食べる きのこのピリ辛アラビアータ」(451円)

価格 : 451円

エネルギー : 254kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ショートパスタを使用した、手軽に食べられる「スプーンで食べる きのこのピリ辛アラビアータ」が登場です。トマトの酸味と唐辛子のピリッとした辛さが絶妙なソースに、風味豊かなきのこがたっぷりと絡みあう、ランチタイムにぴったりの手軽なパスタです。

「ガーリックトマトチキンサンド」(505円)

価格 : 505円

エネルギー : 555kcal

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしく焼き上げたパリパリチキンをサンドした「ガーリックトマトチキンサンド」が登場。ガツンとニンニクが効いた旨みたっぷりの特製ガーリックトマトソースがチキンと相性抜群。ボリューミーな仕上がりが魅力の一品になります。

「麻辣湯風の湯葉巻き」(210円)

価格 : 210円

エネルギー : 150kcal

※関東・九州地域のローソンのみのお取扱いとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気の麻辣湯(マーラータン)の味わいを手軽に楽しめる、「麻辣湯風の湯葉巻き」が登場。刺激的な花椒の痺れと唐辛子の辛さが効いた具材を、さっくりとした薄い湯葉で丁寧に包んだ一品。おつまみにも最高な商品です。

まとめ

11月10日発売の新商品は、「海老と根菜かき揚げの天丼」や「もちもち水餃子の中華スープ」、「スプーンで食べる きのこのピリ辛アラビアータ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用