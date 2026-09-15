中日が3点差で阪神に勝利

先発投手：中日は柳裕也が6回1失点の好投（7安打5奪三振）、阪神のE・ルーカスは3回1/3回1失点 得点経過： 4回表：中日が1点を追加 5回裏：阪神が1点を追加 6回表：中日が2点を追加 注目選手：阪神の森下翔太が3安打の活躍、中日のM・サノーが1本塁打、3打点の活躍、中日の福元悠真が3安打の活躍。

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