トムス・エンタテインメントは10月1日から2028年にかけて、アニメーション映画『パンダコパンダ』および『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』の劇場公開55周年を記念して「55周年アニバーサリープロジェクト」を実施する。

『パンダコパンダ』は、パンダブーム真っ只中の1972年に劇場公開された高畑勲氏と宮崎駿氏のコンビによるオリジナル中編アニメーション作品。『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』はその続編となる。

このほど、両作の周年企画第1弾として、55周年公式ロゴを公開した。パパンダ、ミミ子、パンちゃんがドアから顔を覗かせる作品の象徴的なシーンをモチーフに、55周年の扉から皆を出迎えるデザインに仕上げている。

丸善ジュンク堂書店は、10月8日から丸善丸の内本店、大阪、福岡、札幌の全国4会場でPOPUPイベント「パンダコパンダ ブックサーカス」を順次開催。限定グッズの販売や、劇中に出てくるカレーライスをイメージした特別メニューなど、カフェでのコラボメニュー提供を行う。

同日より全国のローソン書籍コーナーでは、ローソンのコーポレートカラーであるブルーを基調とした限定コラボグッズを販売するほか、店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」でのステッカー販売も展開する。

10月からは、トラちゃんのぬいぐるみマスコットやブラインドミニミニトート、美濃和紙を使用したそえぶみ箋、デコシールなどの記念グッズ第1弾を発売する。

トラちゃんぬいぐるみマスコット

ブラインドミニトート

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