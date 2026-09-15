日々の生活で、目標に向かって奮闘する皆さんへ。時には壁にぶつかり、立ち止まってしまうこともあるかもしれません。そんな時、あなたの背中をそっと押し、前へ進む勇気をくれるようなニュースが飛び込んできました！あの「ほっともっと」が、プロ車いすテニスプレイヤー小田凱人選手をアンバサダーに迎え、心揺さぶる新TVCMを公開します。彼のひたむきな姿と、CMに込められた熱いメッセージが、きっとあなたの「前を向くチカラ」を呼び覚ますはずです。

ほっともっと新CMに小田凱人選手が描く『前を向くチカラ』

全国に2,400店舗以上を展開し、私たちの食生活を支えてきた「ほっともっと」が、プロ車いすテニスプレイヤー小田凱人選手をアンバサダーに迎えた新TVCM『POWER -小田選手-』篇を、明日2026年9月16日(水)より公開します。スポーツを通じてどんなメッセージを届けようとしているのか、私が感じた魅力と共にお伝えします。

今回の新CMのテーマは「GET THE POWER -前を向くチカラに。-」。この言葉を聞いただけで、なんだか背中を押されるような気持ちになりませんか？ CMでは、コートを縦横無尽に駆け巡り、力強いショットを放つ小田選手の躍動感あふれるスポーツシーンが展開されます。

「ほっともっと」は、お弁当を通じてスポーツに励むすべての人を応援するという強い想いを、このCMに込めています。世界を舞台に挑戦し続ける小田選手の姿は、まさにその象徴。彼のプレイが持つエネルギーと、「ほっともっと」が提供するお弁当の栄養が、私たちの日々の活力に直結するような、そんな印象を受けました。もしあなたが今、何かに向かって頑張っているなら、このCMはきっと心に響くはず。小田選手のひたむきな姿は、私たちに「もっとできる」という勇気を与えてくれます。

CMの様々なシーンが、見る人の心に「頑張ろう」というポジティブな感情を呼び起こします。彼の集中した眼差しや、次のプレイへと向かう一瞬一瞬が、私たちの日常にもパワーを与えてくれるようです。

史上最年少の偉業を次々と達成！小田凱人選手の輝かしい軌跡

今回のCMで主役を務める小田凱人選手は、まさに「前を向くチカラ」を体現する存在です。彼のプロフィールを拝見すると、その若さでどれほどの偉業を成し遂げてきたのかに、ただただ驚かされます。

小田凱人選手 プロフィールハイライト

の愛知県出身。

9歳で骨肉腫を発症し、10歳から車いすテニスを開始。

「NEC WHEELCHAIR SINGLES MASTERS」で大会史上最年少優勝＆年間チャンピオンに。を達成。ウィンブルドン選手権も史上最年少で制覇。全豪、全仏、全英のグランドスラム三大会を全て優勝し、

骨肉腫という困難を乗り越え、車いすテニス界のトップへと駆け上がった小田選手。彼のキャリアは、まさに「諦めない心」と「努力の結晶」そのものです。私が特に感銘を受けたのは、「史上最年少」という言葉がこれほどまでに並ぶことです。彼は常に、自身が持つ可能性を最大限に引き出し、新たな歴史を築き続けています。「ほっともっと」が小田選手を応援する理由が、このプロフィールを見れば一目瞭然ですね。彼の挑戦し続ける姿勢は、私たち一人ひとりの心にも火をつけてくれるはずです。

頑張るあなたの味方！「ほっともっと」の『スポーツ弁当』

CMで小田選手を応援する「ほっともっと」ですが、実はスポーツに特化した頼もしいお弁当があるのをご存知でしたか？ それが、その名も『スポーツ弁当』です！

『スポーツ弁当』の魅力に迫る！

この『スポーツ弁当』、ただのお弁当ではないんです。スポーツ選手や、体を動かす活動に取り組む人たちのために考え抜かれた、まさに「POWER」チャージ弁当と言えるでしょう。

概要：スポーツシーンに最適化！

大会やイベント、練習会など、身体を動かす場での栄養補給にぴったり。スタミナをしっかりとつけたい時に最適な構成になっています。

特徴：ボリューム満点＆多彩なおかず

まさに「スタミナ満点」という言葉がぴったり。ご飯だけでなく、おかずもバランス良く、そして豊富に詰め合わされています。これで午後の活動も乗り切れる！ また、大規模なイベントでの大量注文にも柔軟に対応してくれるのは、幹事さんや主催者にとって非常に心強いポイントです。

価格：驚きのコスパ！ 1個670円(税込)からという手頃な価格設定は、私も驚きました。このクオリティとボリュームでこの価格なら、躊躇なく注文できますよね。団体での利用はもちろん、個人で「今日はがっつり食べたい！」という時にも嬉しい価格です。

賢く便利に利用しよう！ネット注文ガイド

「よし、スポーツ弁当を試してみよう！」と思ったあなたに、もっと便利でお得な購入方法をご紹介します。「ほっともっと」のネット注文を活用すれば、

が可能！

オードブルやパーティメニューも同時に予約できる！

が利用できる！

急なイベントや、大人数での集まりの際も、事前に予約しておけば安心ですね。さらに、限定クーポンでお得に購入できるのは嬉しい限りです。

地域の食を支え、スポーツ界をも応援する「ほっともっと」

株式会社プレナスが展開する「ほっともっと」は、2026年8月末現在で2,415店舗という圧倒的な店舗数を誇ります。これは、日本の各地で人々の食を長年にわたり支えてきた証拠。ただお弁当を提供するだけでなく、このように小田選手を起用してスポーツ界を応援する姿勢は、企業としての社会貢献に対する深いコミットメントを感じさせます。「GET THE POWER -前を向くチカラに。-」というメッセージは、単なるCMコピーにとどまらず、全国の店舗を通じて届けられる「ほっともっと」のお弁当一つ一つにも込められているように私には思えます。彼らは、食の提供を通じて、私たち一人ひとりの活力や挑戦を応援し続けているのですね。

さあ、あなたも「POWER」をチャージして前へ！

小田凱人選手の新CM、そして『スポーツ弁当』の紹介を通じて、「ほっともっと」が私たちに届けたい「POWER」のメッセージが伝わったでしょうか。私たちが日々を力強く生きるためには、美味しい食事と、心からの応援が必要です。「ほっともっと」は、その両方を提供してくれる頼もしい存在だと改めて感じました。もし今、あなたが少し立ち止まってしまっているとしても、小田選手のように前向きな気持ちで、一歩を踏み出す勇気を与えてくれるかもしれません。美味しいお弁当でエネルギーを補給し、心を動かすメッセージを受け取って、あなた自身の「前を向くチカラ」を再発見してみませんか？全国の「ほっともっと」店舗、そしてネット注文で、あなただけの「POWER」を見つけ出してくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。