ガンバ大阪は15日、アルビレックス新潟からDF藤原奏哉が完全移籍加入することを発表した。

藤原は1995年生まれの現在31歳。阪南大学を経て2018年にギラヴァンツ北九州でプロキャリアをスタートさせ、2021年から新潟でプレーしてきた。在籍した約5年半で公式戦通算218試合出場11ゴール13アシストという成績を残し、J2リーグ優勝やJリーグYBCルヴァンカップ準優勝を経験。明治安田J2・J3百年構想リーグではキャプテンを務め、今シーズンの明治安田J2リーグではここまで5試合に出場している。

「アルビレックス新潟から加入しました。藤原奏哉です。自分を必要としてくれたガンバ大阪のために全力で闘います！ よろしくお願いします！」と新天地での意気込みを示した藤原。退団する新潟に向けては次のようなコメントを残している。

「新潟に来て6年が経ちました。なぜ自分が多くの方々に応援されていたのか未だに分かりません。ただ、全力で毎試合取り組んできたことは胸を張って言えます。華があるわけでもない、派手なプレーができるわけでもない自分を評価してくれたクラブ、ファン、サポーターの方々には感謝しています」

「故郷の次に長く過ごした新潟での記憶、出会った方々を忘れることはないし、アルビレックス新潟のために闘えたこと、オレンジのユニフォームを着てプレーできたことは僕の誇りです。本当にありがとうございました」

J1リーグで1勝3分3敗の15位に低迷しているG大阪。今月に入り、コートジボワール人DFアリ・カマラとFW小柏剛の完全移籍加入を発表している。