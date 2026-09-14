「LIVE AZUMA 2026」最終ラインナップ発表、ふみの、MONKEY MAJIKら出演決定

福島市で10月17日・18日に開催される「LIVE AZUMA 2026」の最終出演アーティストが発表された。オープニングアクトを含む4組に加え、エアレース世界王者によるエアショープログラムの実施も明らかとなった。

18日のAZUMA STAGEに出演するのは、シンガーソングライターのふみの。BMSGとちゃんみなによるガールズグループオーディション「No No Girls」で、約7000人の応募者のなかから最終選考まで進んだファイナリスト10名の一人で、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビューした。ちゃんみなから贈られたデビュー曲「favorite song」はBillboard JAPAN「JAPAN Hot 100」で9位を記録し、ミュージックビデオは公開から20時間で100万回再生を突破。自身初の作詞作曲となる「ホットライン」に続いて「よくあるはなし」「東京」を発表し、デビューから半年で2作連続の連続ドラマ主題歌を担当している。本日9月14日には1stアルバム『僕のすべてを知ってるような君だから』をリリースした。同じ18日にはBMSGからAyumu Imazu、「No No Girls」ファイナリストのASHAとKOKONAによるユニットTAKARAも出演する。

17日のAZUMA STAGEには、仙台を拠点とする4人組バンドMONKEY MAJIKが出演。今年メジャーデビュー20周年を迎え、日本語と英語を織り交ぜたサウンドで「Around The World」などのヒット曲を送り出してきた彼らが、5周年を迎えるLIVE AZUMAのステージを彩る。

オープニングアクトとして、オルタナティブR&BアーティストのLil' Leise But Gold（18日 PARK STAGE）と、新潟・福島の2拠点で活動する2002年生まれの6人組ヒップホップグループChild Plate Peops（17日 PARK STAGE）の出演も決定。17日のECHO STAGEには、DJ／プロデューサーの矢部ユウナが加わる。

あわせて、エアショープログラム「Yoshi Muroya × LEXUS Special Flight」を両日実施することも発表された。エアレース世界王者の室屋義秀（LEXUS PATHFINDER AIR RACING）が、ライブのオープニングに先立って会場上空を飛行する。両日とも朝のオープニング・タイムでの実施を予定している。

チケットは一般発売中。

＜イベント情報＞

LIVE AZUMA 2026

2026年10月17日（土）・18日（日）あづま総合運動公園／福島あづま球場（福島県福島市佐原字神事場1番地）

OPEN 10:00 / START 10:50

10月17日（土）

[AZUMA STAGE] CANDY TUNE / Da-iCE / 04 Limited Sazabys / フレデリック / KANA-BOON / MONGOL800 / MONKEY MAJIK / 湘南乃風 / WANIMA

[PARK STAGE] JUBEE & DA RAP ROCKERS / OddRe: / SPECIAL OTHERS / tofubeats / Tommy Guerrero / Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set - / VaVa / WHITE ASH / Child Plate Peops（opening act）

[ECHO STAGE] eijin / FELINE / Kotono Shirai / Leo Gabriel / Manaha / SAMO / TJO / UNA+MATCHA / 矢部ユウナ

10月18日（日）

[AZUMA STAGE] 新しい学校のリーダーズ / Ayumu Imazu / クリープハイプ / 電気グルーヴ / ふみの / GENIC / 秦 基博 / KID FRESINO / TAKARA / ウルフルズ

[PARK STAGE] CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / ISSUGI / muque / OKAMOTO'S / 思い出野郎Aチーム / レトロリロン / さらさ (Band Set) / SPARTA / Lil' Leise But Gold（opening act）

[ECHO STAGE] 青山みつ紀 / DJ Chika aka Inherit / DaBook / Haruy(DJ) / Kenichiro Nishihara / DJ KENTA / Minnesotah / Shingo Takahashi

（アルファベット順）

＜チケット＞

2日通し券 一般24,500円／中高生14,000円

1日券 一般13,500円／中高生7,900円

PARK STAGE入場券 1日券のみ7,900円

朝イチ整理券 1日券のみ2,500円 ※詳細は後日発表

サイクル民家園駐車券 2日通し券6,000円／1日券3,000円

場外臨時駐車場駐車券 2日通し券5,000円／1日券2,500円

大駐車場バイク券 2日通し券4,000円／1日券2,000円

※大駐車場駐車券、木陰広場駐車場駐車券はSOLD OUT

※すべて税込

イープラス：https://eplus.jp/live-azuma/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/liveazuma-26/

ローソンチケット：https://l-tike.com/liveazuma/

楽天チケット：https://r10.to/liveazuma2026

インバウンド向け：https://eplus.tickets/live-azuma/

福島駅↔会場 バスチケット（片道700円／往復1,400円）：https://www.fukushima-koutu.co.jp/liveazuma/

主催：LIVE AZUMA実行委員会（福島テレビ／クリエイティブマンプロダクション／フライング・ベコ）

特別協力：LEXUS

OFFICIAL SITE：https://liveazuma.jp