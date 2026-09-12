西武 vs 日本ハム 2026年9月12日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 日本ハム 日 0 1 0 1 4 0 西武 西 0 0 0 3 0 3回表 日本ハムの攻撃 OUT 1塁ランナー水野 達稀 盗塁失敗 2アウト

OUT 1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

OUT 9番 奈良間 大己 サードフライ 1アウト 2回裏 西武の攻撃 OUT 9番 源田 壮亮 ショートゴロ 3アウト

OUT 8番 岸 潤一郎 ファーストフライ 2アウト

OUT 7番 平沢 大河 センターフライ 1アウト

OUT 6番 蛭間 拓哉 ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁 2回表 日本ハムの攻撃 OUT 8番 細川 凌平 空振り三振 3アウト

OUT 7番 山縣 秀 レフトフライ 2アウト

OUT 6番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト

OUT 5番 水谷 瞬 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 日1-0西 4番 Ｆ・レイエス ライトホームラン 日本ハム得点！ 日 1-0 西 1回裏 西武の攻撃 OUT 4番 Ｔ・ネビン センターフライ 3アウト

OUT 3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1塁

OUT 2番 滝澤 夏央 ライトフライ 2アウト

OUT 1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト 1回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト

OUT 2番 田宮 裕涼 ショートダブルプレイ 2アウト

OUT 1番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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