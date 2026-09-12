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2026.09.12 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 1 0 1 4 0
西武西 0 0 0 3 0

  • OUT

    1塁ランナー水野 達稀 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 奈良間 大己 サードフライ 1アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 岸 潤一郎 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    7番 平沢 大河 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 蛭間 拓哉 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 細川 凌平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 山縣 秀 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 水谷 瞬 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    日1-0西

    4番 Ｆ・レイエス ライトホームラン 日本ハム得点！ 日 1-0 西

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 田宮 裕涼 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁

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