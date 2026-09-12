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OUT
1塁ランナー水野 達稀 盗塁失敗 2アウト
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1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁
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9番 奈良間 大己 サードフライ 1アウト
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9番 源田 壮亮 ショートゴロ 3アウト
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8番 岸 潤一郎 ファーストフライ 2アウト
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7番 平沢 大河 センターフライ 1アウト
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6番 蛭間 拓哉 ライトヒット ランナー：1、3塁
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5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
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8番 細川 凌平 空振り三振 3アウト
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7番 山縣 秀 レフトフライ 2アウト
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6番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト
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5番 水谷 瞬 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
日1-0西
4番 Ｆ・レイエス ライトホームラン 日本ハム得点！ 日 1-0 西
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4番 Ｔ・ネビン センターフライ 3アウト
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3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1塁
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2番 滝澤 夏央 ライトフライ 2アウト
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1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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3番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト
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2番 田宮 裕涼 ショートダブルプレイ 2アウト
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1番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁
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