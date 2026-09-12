メガハウスは、『チェンソーマン』より「LIFE SIZE DOLL TVアニメ『チェンソーマン』 ポチタ」(29,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

2027年2月発送予定「LIFE SIZE DOLL TVアニメ『チェンソーマン』 ポチタ」(29,150円)

あなたの生活に寄り添うドール「LIFE SIZE DOLL」シリーズに、TVアニメ『チェンソーマン』 から「ポチタ」が登場。

作中に登場するポチタが、等身大そのままに、全長約60センチのハイエンドなドールとして立体化された。

手足には、それぞれ角度を調整できる関節パーツ入り、さらに、尻尾を引っ張れる遊びを取り入れており、ギラっと立派な刃の付け根には、ふっくらと丸みのある口元を再現。

サウンドギミックを搭載しているため、背中を撫でると「ワン！」や、「ヴヴヴ……」など、ポチタの鳴き声が流れる。そのほか、エンジン音なども含め全5種のサウンドを楽しめる。

そして、うるっと大きな瞳には、優しくポチタを見つめるあなたの顔が映る。好きなだけジャムを塗ったパンを一緒に食べたり、一緒に部屋でゲームをしたり……ポチタとの夢の生活を楽しんでみたい。

(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ