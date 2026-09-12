三井不動産レジデンシャルは、JR津田沼駅北口の「津田沼PARCO」跡地において、10月1日に駅前広場「ツダヌマ エキマエ ATOCHI(アトチ)」をオープンする。

ATOCHI広場 完成予想CG

同プロジェクトは、将来的な開発の本格着工までの期間を活用し、駅前の賑わい創出や地域活性化を図るもの。1977年の開業から45年にわたり津田沼のシンボルとして親しまれた商業施設「PARCO」の記憶を受け継ぎ、約2,800㎡の敷地に、「広場」と地域の交通利便性を高める「駐車場・駐輪場」を整備する。

約1,100㎡の広場には、日中はキッチンカーが出店。テントや人工芝エリア、ベンチなどを整備し、行き交う人々が思い思いに過ごせる空間を創出する。津田沼PARCOの残存躯体を一部活用し、建物の歴史を継承するポケットパークも整備する。船橋市・習志野市や地元商店会などと連携したイベント開催を通し、駅前の新たな交流拠点を形成する。

駐車場は54台、駐輪場は205台を整備。駅前の交通利便性向上や放置自転車対策にも寄与する。

オープンに先立ち、9月26日・27日の「ふなばし市民まつり」で先行利用を実施する。10月10日にはオープニングイベントを開催し、千葉ジェッツのパブリックビューイングなどを予定している。