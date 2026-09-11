プレミアリーグは11日、チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロがEA SPORTS 8月の月間最優秀選手賞（MVP）に選出されたことを発表した。

現在24歳のジョアン・ペドロは、2025年夏にブライトンからチェルシーへ完全移籍で加入し、在籍2シーズン目を迎えている。フルアムとのプレミアリーグ開幕節では、試合開始わずか31秒で先制点をマークすると、決勝点となった49分のコール・パーマーの得点をアシストした。さらに、続く第2節の古巣ブライトン戦でもカウンターから3点目を奪い、74分には再びパーマーのゴールを演出。開幕2試合で2ゴール2アシストをマークした。

この活躍が評価され、ジョアン・ペドロはイングランド代表MFパーマー（チェルシー）、イタリア代表DFリッカルド・カーラフィオーリ（アーセナル）、ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、マリ代表MFママドゥ・サンガレ（ブレントフォード）、ギリシャ代表GKコンスタンティノス・ツォラキス（ハル・シティ）、コンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル）を抑え、8月の月間MVPに輝いた。

なお、ジョアン・ペドロにとってプレミアリーグの月間MVP受賞はキャリア初。チェルシーの選手としては2024年9月に受賞したパーマー以来の快挙となり、ブラジル人選手としては史上7人目の受賞となった。

FIFAワールドカップ2026のブラジル代表メンバーから惜しくも落選したジョアン・ペドロ。悔しさを糧に今シーズンは開幕から好パフォーマンスを発揮。9月に行われる国際親善試合のブラジル代表メンバーには復古を果たしており、さらなる飛躍が期待される。